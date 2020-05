Consulta quins restaurants ja estan oberts a prop teu per demanar menjar

Els bars i restaurants ja poden tornar a obrir les cuines a partir d'aquest dilluns. Després de més de cinquanta dies de tancament, ara, en la primera fase de la desescalada, els establiments poden reobrir, però únicament per servir menjar per emportar.Es tracta d'un sector molt afectat per la crisi del coronavirus i és per això que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ha apostat per crear una guia que recull tots els serveis de restauració que es van activant de nou a Catalunya.La " Guia Gastronòmica del Desconfinament " s'anirà actualitzant diàriament amb la informació que enviïn els establiments. A través d'un cercador, els usuaris poden consultar quins restaurants i cafeteries hi ha oberts a prop seu, així com quins productes s'ofereixen. A més, la guia inclou els telèfons de contacte per poder fer les reserves.Des de l'Acadèmia animen als restauradors d'arreu de Catalunya a sumar-se a la inciativa. Per fer-ho, només cal omplir un formulari amb les dades requerides.

