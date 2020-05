La contaminació de Barcelona es desploma aquest abril a registres de fa més d'una dècada

Un estudi d'Ecologistes en Acció conclou que la contaminació de l'aire urbà ha caigut un 58% entre el 14 de març i el 30 d'abril al conjunt de l'Estat. Les majors reduccions s'han donat a Alacant (72%) i València (69%) i les menors a Oviedo (42%) i Saragossa (45%). A Madrid la mitjana de reducció és del 59% i a Barcelona del 62%, tot i que l'organització ha alertat que les xarxes de mesurament a les ciutats són molt dispars i les dades no es poden comparar "amb complet rigor".L'informe analitza les dades oficials de diòxid de nitrogen (NO2) recollides en 129 estacions de mesurament, repartides entre les 26 principals ciutats de l'Estat durant el confinament i dels deu anys anteriors i conclou que són les més baixes de la dècada. Una altra de les conclusions és que la millora de la qualitat de l'aire està sent general, tant al centre de les ciutats com en les perifèries urbanes.D'altra banda, no s'observen diferències significatives entre les diverses pròrrogues de l'estat d'alarma, tot i que la caiguda de la contaminació va ser una mica superior en la segona quinzena de l'abril (60%) – quan es va produir el confinament més estricte- que en la segona quinzena de març (55%).Per territoris, la reducció de la contaminació és menor a la cornisa cantàbrica, mentre que les ciutats del litoral mediterrani són les que més han rebaixat els nivells d'NO2, "fins a concentracions a vegades pròpies d'estacions rurals de fons".Les majors reduccions s'han donat a Alacant (72%) i València (69%) i les menors a Oviedo (42%) i Saragossa (45%). A Madrid la mitjana de reducció és del 59% i a Barcelona del 62%, tot i que l'organització ha alertat que les xarxes de mesurament a les ciutats són molt dispars i les dades no es poden comparar "amb complet rigor".L'informe indica també que les precipitacions i la inestabilitat atmosfèrica també han contribuït a la millora general de la qualitat de l'aire.A més, les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) i l'ozó també han disminuït "de manera notable" en al primera meitat d ela primavera. Segons l'informe a això hi ha contribuït la dràstica reducció de les emissions de nitrogen (NOx) i el temps inestable i plujós.Ecologistes en Acció ha afirmat que la crisi del coronavirus demostra que la reducció estructural del trànsit motoritzat i els canvis en les pautes de mobilitat són "la millor eina per a rebaixar la contaminació de l'aire a les ciutats". Ha afegit que, paradoxalment, la sortida de la crisi podria comportar l'augment de la contaminació atmosfèrica per sobre dels nivells precedents i per això ha proposat mantenir bones pràctiques com la compra de proximitat, el teletreball voluntari, l'administració electrònica o l'escalonament d'horaris laborals.De manera immediata, ha demanat potenciar la mobilitat activa per als vianants i ciclistes, cedint més espai per aquests mitjans i establint el límit de velocitat urbana en 30 kilòmetres per hora. També ha reclamat una llei de finançament per al transport públic i accelerar la implantació de zones de baixes emissions "ambicioses" un cop passi la crisi sanitària.

