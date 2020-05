Què poden fer i què no els esportistes federats a partir d'ara?

Després d'uns dies de confusió, l'esport professional i federat torna avui als entrenaments amb instruccions clares sobre què es pot fer i sobre què no es pot fer . El BOE publicat aquest dissabte fa una distinció entre les mesures aplicables als esportistes federats professionals i als que són no professionals o amateurs.Els esportistes professionals d'alt nivell poden realitzar entrenaments de forma individual, a l’aire lliure, dins dels límits de la província on resideixin, i sense limitació de durada i d’horaris. Els entrenaments podran comptar amb la presència d’un entrenador, sempre que es mantinguin les mesures d'higiene i d'una distància de dos metres entre ells. En el cas d'utilitzar bicicletes, patins o altres instruments similars, aquesta distanciarà haurà de ser de deu metres.A part de les mesures que s'apliquen per a tots els professionals, els esportistes de Primera i Segona divisió de futbol i els de la Lliga ACB de bàsquet poden fer entrenaments individuals als centres dels clubs, respectant les mesures de distanciació social i higiene.Pel que fa als esportistes federats -tant els no professionals com els amateurs- poden entrenar-se de forma individual, a l’aire lliure, dos cops al dia (entre les 6h i les 10h, i entre les 20h i les 23h) dins del terme municipal on visquin. Durant l’entrenament, no hi podrà haver entrenadors ni personal auxiliar, i caldrà respectar la distància de seguretat interpersonal.Els entrenaments, tant per professionals com per no professionals, no es podran fer en instal·lacions esportives, que han de romandre tancades. Els esportistes sí que podran accedir a espais naturals com el mar, rius o embassaments, i podran usar els instruments esportius i l’equipament necessaris.L'activitat en l'aigua, per tant, queda limitada a la pràctica de qualsevol disciplina esportiva, però no està permès anar a la platja ni a banyar-se ni a estirar-se a la sorra, unes imatges que s'han vist aquest cap de setmana en alguns indrets costaners del país.Tot i que la situació ha quedat molt més clara amb el BOE publicat dissabte, algunes federacions han mostrat el seu malestar amb la decisió de limitar al municipi l'activitat dels esportistes no professionals.Una d'aquestes ha estat la Reial Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC), que en un comunicat emès conjuntament amb la resta de federacions autonòmiques, demana que la mesura de practicar aquest esport per tota la província de residència es pugui aplicar per a tots els federats, independentment que siguin professionals o no.El ciclisme, segons defensen les federacions, "necessita molt d'espai" per dur-se a terme. La RFEC demana que, si no és possible estendre la mesura a tots els federats, almenys es permetin rutes que recorrin els municipis adjacents al de residència.Una altra de les situacions que ha generat incertesa entre les federacions, com ha criticat la Federació Catalana de Ciclisme en un altre comunicat , és el "buit legal" pels esportistes menors de catorze anys i majors de setanta. Des de la federació anuncien que ja s'han obert les consultes pertinents per aclarir què passa amb aquestes dues franges d'edat.Tant els esportistes federats professionals i d'alt nivell com els no professionals hauran de portar una acreditació mentre practiquen l'activitat física, per si en qualsevol moment són requerits a identificar-se davant les autoritats.Algunes federacions, com la Reial Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA) , han ideat un sistema de llicències federatives en format digital, de tal manera que amb el telèfon mòbil sigui suficient per acreditar-se.

