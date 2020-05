​Descobreixen un remei natural contra la ressaca

Menjar fruits secs, beure llet, mullar-se amb aigua i lavanda... Són molts els remeis populars que habitualment es recomanen per alleugerir la ressaca, però encara no hi ha proves científiques sòlides per al seu ús. És per això, que a l'Institut de Fisiologia Molecular de la Universitat Johannes Guttenberg, a Alemanya, van iniciar una recerca per descobrir com lluitar contra els símptomes amb mètodes naturals. Els científics van avaluar el potencial d'extractes de diferents plantes, vitamines, minerals i compostos antioxidants que podien pal·liar els efectes del consum d'alcohol. Finalment, van arribar a crear una combinació d'extractes vegetals de fruites, fulles i arrels que han demostrat amb estudis que és eficaç contra la ressaca.Es tracta d'una barreja de les plantes acerloa, estudiantina, "ginkgo biloba", salze i arrel de gingebre. A més, hi van afegit vitamines i minerals que inclouen magnesi, potassi, bicarbonat de sodi, zinc, riboflavina, tiamina i àcid fòlic. Segons apunten, aquesta combinació podria reduir el mal de cap en més d'un 30% i el malestar estomacal en més d'un 40%.Així mateix, l'estudi desmenteix la creença popular que la ressaca sigui conseqüència de la deshidratació que produeix l'alcohol. Tampoc hi tindria a veure, com apuntaven altres investigacions, amb la pèrdua associada d'electròlits (minerals carregats elèctricament en el cos que ajuden a equilibrar el contingut d'aigua i els nivells d'acidesa).Uns 214 joves sans d'entre 18 i 65 anys es van dividir aleatòriament en tres grups i se'ls va donar un suplement soluble en aigua de 7,5 grams 45 minuts abans i immediatament després de deixar de beure cervesa, vi blanc o vi blanc. El primer grup (69) va rebre un suplement que contenia extractes de plantes, vitamines i minerals, i compostos antioxidants addicionals: glucòsids d'esteviol i inulina. El segon grup (76) va rebre un suplement menys els extractes de plantes, mentre que el tercer grup (69) va rebre glucosa sola (placebo).Es va registrar la quantitat i el tipus de begudes consumides, així com quantes vegades van buidar la seva bufeta entre les cinc i les nou del vespre. Es van prendre mostres de sang i orina i mesuraments de pressió arterial abans i després de l'inici d'aquest període de quatre hores, després de la qual cosa els participants van ser enviats a casa per a estar sobris.Dotze hores després es van prendre les mateixes mostres i mesures de pressió arterial, i els participants van completar un qüestionari sobre el tipus i la intensitat dels símptomes de ressaca percebuts, que es van classificar en una escala de zero a 10.La quantitat mitjana d'alcohol consumit va ser pràcticament la mateixa en els tres grups: 0,62 ml / minut.L'anàlisi de totes les dades va mostrar que la intensitat dels símptomes variava àmpliament entre els participants. Però en comparació amb el suplement de glucosa solament, els qui van prendre el suplement complet d'extractes de plantes, minerals, vitamines i antioxidants van informar de símptomes menys greus.La intensitat mitjana del mal de cap va ser un 34% menor, les nàusees un 42% menys, mentre que els sentiments d'indiferència van disminuir en una mitjana del 27% i la inquietud en un 41%. No es van informar diferències o reduccions significatives per a cap dels altres símptomes.Els compostos de polifenols i flavonoides en cadascun dels cinc extractes de plantes s'han associat amb frenar l'impacte fisiològic de l'alcohol en estudis experimentals publicats anteriorment, expliquen els investigadors. Però no és clar com: "Els mecanismes subjacents encara no s'han desxifrat i segurament necessiten més recerca", suggereixen.Els que van prendre el suplement menys els extractes de plantes no van informar diferències significatives en cap símptoma, la qual cosa suggereix que els extractes de plantes van ser en gran part responsables dels canvis observats, diuen els investigadors.I l'absència de qualsevol impacte observat per a les vitamines i minerals per si mateixos suggereix que l'alcohol podria no afectar l'equilibri d'electròlits i minerals, com comunament es pensa, agreguen.La seva anàlisi també va mostrar que els nivells de contingut d'aigua en el cos no estaven significativament associats amb la quantitat d'alcohol que es bevia. "Els nostres resultats suggereixen que la excreció més gran de líquids induïda per l'alcohol no necessàriament condueix a un procés de deshidratació significatiu", escriuen. "Sembla clar que els símptomes de la ressaca són causats predominantment per l'alcohol i els seus metabòlits", conclouen.

