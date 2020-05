Desapareguda una dona de 72 anys amb alzheimer a Calonge

Continua el dispositiu de recerca d'una dona de 72a a Calonge. #Bomberscat amb #GRAE i i unitat canina #GCR juntament amb @mossos #PoliciaLocal, @agentsruralscat, voluntaris

hem buscat per pistes i camins, per la riera, pels masos més propers, i per zona més boscosa sense novetat — Bombers (@bomberscat) May 4, 2020

Continua aquest dilluns el dispositiu de recerca d'una dona de 72 anys amb Alzheimer que es va perdre aquest diumenge a la zona de Cabanyes, a Calonge (Baix Empordà). Al dispositiu hi treballen Bombers amb els GRAE i la unitat canina, així com Mossos, Policia local, agents rurals i voluntaris.Tots ells han buscat per pistes i camins, per la riera, pels masos més propers i per les zones boscoses però "sense novetat" sobre el parador de la dona, segons ha informat Bombers.L'avís el va donar un familiar de la dona al adonar-se que s'havia perdut.

