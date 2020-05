Quan la digitalització de la xarxa elèctrica la fa més resilient

Un operari controlant telecomandaments. Foto: Endesa

L'aposta d’Endesa per la digitalització de la xarxa elèctrica està sent clau en un context de crisi sanitària com l'actual. I és que, de fet, els treballs realitzats durant els últims anys han contribuït a fer més resilient la infraestructura, de manera que ajuden a garantir la continuïtat i la qualitat del subministrament de forma remota i sense necessitat de desplaçar personal sobre el terreny.En aquest sentit, la companyia elèctrica ha invertit, del 2016 al 2019, fins a 1.200 milions d’euros a tot l’Estat en digitalitzar els seus processos i actius. A tall d’exemple, durant l’any passat s’hi van destinar 352 milions, una transformació que s'acompanya d'un reforç de la ciberseguretat per a minimitzar els riscos associats al desenvolupament digital.A més, en els tres pròxims exercicis s’intensificarà aquesta aposta i s’invertiran prop de 950 milions addicionals en projectes de digitalització, dels quals el 82% aniran destinats a la xarxa de distribució amb l’objectiu de continuar apostant per realitzar maniobres a distància, retallar temps en la reposició del servei en cas d'incidències i reduir el desplaçament dels operaris, cosa actualment essencial per incrementar la seva seguretat.E-distribución, la filial de distribució d'Endesa, ja ha instal·lat a Catalunya més de 8.900 telecomandaments que permeten l’automatització de la xarxa elèctrica. En concret, es tracta d’uns dispositius d’actuació remota que possibiliten controlar i maniobrar la xarxa a distància des del centre de controlAquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d’una eventual incidència, ja que agilitza la localització de l’avaria i, alhora, permet fer maniobres a distància i en temps real sense necessitat de desplaçar-hi personal, un avantatge evident a dia d’avui.Des del centre de control de Catalunya s’executen més de 432.400 maniobres anuals per telecontrol, és a dir, en temps real i a distància, amb la voluntat de mantenir la seguretat i la qualitat del subministrament elèctric mitjançant torns continus de 24 hores i els 365 dies de l’any. Aquesta xifra, però, s’incrementarà fins als 11.300 d’aquí a tres anys, ja que del 2020 al 2022 la companyia té previst invertir 46 milions d’euros en la instal·lació de 2.400 nous telecomandaments arreu del país.Endesa es troba immersa en un programa global per a la transformació digital de tots els seus processos gràcies a l’ús de noves tecnologies i instruments, des del big Ddta i el machine learning a la realitat augmentada, la intel·ligència artificial, la robòtica o el desplegament dels sensors IOT amb l'objectiu de millorar l'eficiència de la xarxa elèctrica.D’entre els projectes innovadors en destaca la creació d’un bessó digital, batejat com a Network Digital Twin, una rèplica exacta de la xarxa disponible digitalment i des de la qual es poden realitzar simulacions en totes les condicions possibles, controlar en temps real el funcionament dels diferents components, realitzar un manteniment preventiu i interactuar amb el personal de camp de forma més eficient.

