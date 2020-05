VÍDEO Il·lusió òptica: ets capaç de veure la dona amagada en aquesta papallona?

A simple vista, aquesta majestuosa papallona sembla una pintura a l'oli sobre tela. Però, en una anàlisi més exhaustiva de tots els detalls, els lectors més audaços notaran que la papallona que reposa sobre la flor groga és en realitat una dona nua.El talentós artista Johannes Stötter, conegut com el "mestre de les il·lusions", és l'artífex d'aquesta espectacular obra d'art.Amb seu en el nord d'Itàlia, Johannes és un artista reconegut internacionalment pel seu innovador treball en l'àmbit de la pintura i l'art corporals. En comptes d'un llenç fix, Johannes prefereix pintar sobre el cos dels seus models, donant vida a la seva obra d'art amb cada pinzellada i creant efectes.El domini d'aquests efectes dóna a lloc a la creació d'obres mestres il·lusòries tan sorprenents com The Butterfly, el seu últim treball, i al qual l'artista es refereix com "la seva millor obra" fins avui.

