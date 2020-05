«Tothom s'ha arremangat per cobrir les necessitats bàsiques dels pacients»

"Malgrat els moments complicats i durs, s'ha reaccionat amb esperit de superació i lluita"

Els hospitals d'arreu han hagut d'adaptar-se a una nova realitat per afrontar la pandèmia del coronavirus. L'Hospital de la Santa Creu de Vic, especialitzat en cures pal·liatives, n'és un exemple . En una entrevista a, Núria Morera, infermera especialitzada en geriatria del centre, relata els canvis en l'atenció per la pandèmia o com ho estan vivint els sanitaris.Com molts altres sanitaris d'arreu de Catalunya, Morera ha hagut d'estar confinada a casa per coronavirus durant quatre setmanes. "Sentia frustració per no poder en una situació dura pels meus companys", reconeix. Tot i això, remarca que s'ha reaccionat "amb esperit de superació i lluita" en uns moments en què "els sentiments estan a flor pell".- Ha suposat uns canvis molt importants i de forma molt ràpida i sobtada a la nostra manera de fer. Ho ha estat en diferents aspectes. Pel que fa a horaris i gestió de personal, s'han modificat els horaris i s'han dotat les plantes amb equips individualitzats cadascuna, és a dir, que no s'han barrejat entre elles. També s'han hagut d'adaptar espais i les unitats per assegurar les mesures d'aïllament que tocaven.Quant a feina, hi ha hagut pics molt importants sobretot les primeres setmanes de pandèmia. I tot el personal assistencial -metges, infermers, auxiliars, fisioterapeutes, equip de rehabilitació, psicòlegs, treballadors socials...- s'ha esforçat al màxim treballant en equip fent feines diferents de les que fan habitualment per cobrir els tractaments i les necessitats bàsiques, tant físiques com emocionals en cada cas.- Les primeres setmanes hi havia malalts molt delicats i no es podien valdre per si sols. Tampoc podien disposar del suport de les famílies, ja que no podien entrar a l'hospital. Se'ls havia de fer tot i s'hi va posar tothom. Tothom es va arremangar per cobrir les necessitats bàsiques, des de péixer un pacient fins a fer videotrucades amb els seus familiars.- Hem treballat en una situació que no havíem viscut mai. Estem acostumats a treballar d'una manera integral a escala física i emocional, tant amb els pacients com amb les famílies. Això de cop i volta ha quedat estroncat.- Des del moment de crisi del coronavirus no s'ha permès l'entrada d'acompanyants a l'hospital, excepte a les persones en situació de final de vida. Als seus familiars se'ls ha ofert la possibilitat de venir les últimes hores, sempre protegits.- Les mesures de prevenció per evitar el contagi han de ser extremes a tot arreu. És un virus que no el veus a venir. De cop i volta ens hem hagut de preparar per atendre un munt de malalts molt crítics i greus clínicament en un entorn on no estàvem acostumats.- Tot i que l'organització de personal la vam començar a fer abans que esclatés la pandèmia, s'han hagut d'anar prenent decisions al dia a dia, segons la situació del moment i el perfil de malalts que anàvem rebent. Ha estat una feina de revisar i decidir diàriament davant una situació molt canviant.- Els professionals que ho han viscut les primeres setmanes, que no és el meu cas, tenen la sensació que la cosa està més controlada. Però com que les primeres setmanes van ser molt dures, tenen por que la permissivitat de molta ciutadania torni a provocar un rebrot i anem marxa enrere.- S'han viscut moments molt complicats i durs, tant per l'adaptació ràpida a la nova situació, per afrontar la por al contagi en estar a primera línia, com per les jornades intenses de treball... Tot i això, s'ha reaccionat amb esperit de superació i lluita per tirar endavant. D'altra banda, tot i la duresa de les primeres setmanes, també s'ha viscut amb molta il·lusió i orgull les altes de pacients de Covid-19. Els sentiments estan a flor de pell.- Des de casa sentia frustració per no poder ajudar. Era conscient que hi havia molta feina en una situació dura per als companys.- Hi ha una mica d'incertesa. Es preveu que durant un temps llarg s'haurà de treballar amb les condicions com les actuals. La pandèmia ha canviat la manera de fer, prioritzant una atenció més bàsica. Hem deixat de fer altres tasques que eren habituals al centre. M'imagino que hi haurà una època en què anirem convivint amb la Covid-19 i intentant adaptar el dia a dia amb les tasques que hem de fer i incorporar les que fèiem. Hem fet un canvi molt gran per unes necessitats molt importants i haurem d'arribar a on érem abans. Però això ho veig lluny.

