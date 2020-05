A partir d'aquest dilluns cal portar mascareta al transport públic

L'ús de mascareta per prevenir contagis de coronavirus és obligatori des d'aquest dilluns tant en autobusos, taxis i trens o metro com en transport aeri i marítim. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va anunciar el dissabte que, a partir d'avui, seria obligatori aquest element de protecció individual al transport públic, encara que no va detallar que la regulació també afectaria el taxi. Així, segons el text publicat al BOE, caldrà una mascareta que cobreixi nas i boca per a tots els usuaris de transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor.Pel que fa a conductors i treballadors de transports, cal que portin mascareta tots els que tinguin contacte directe amb els passatgers, així com que tinguin solucions hidroalcohòliques per a les mans.En el cas concret dels transports marítims, l'ordre ministerial detalla que els passatgers de bucs i embarcacions no caldrà que portin mascareta mentre siguin dins la seva cabina, però sí a fora.A partir d'aquest matí, s'estan repartint 6 milions de mascaretes als principals nodes de transport públic d'arreu de l'Estat, més 7 milions que el govern espanyol ha facilitat a federacions de municipis i províncies i 1,5 milions lliurades a organitzacions com Càrites o Creu Roja. A hores d'ara, no hi ha cues ni aglomeracions.

