VÍDEO Rosell sospita que Jaume Roures podria tenir a veure amb el seu procés judicial

Rosell sospecha que Jaume Roures pudo estar detrás de sus problemas con la justicia. Y va a llegar hasta el final para averiguarlo #LoDeRosell pic.twitter.com/v7EQF0BoRk — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 3, 2020

Sandro Rosell: “soy rico, pero si lo comparas con Bill Gates, no. Todo es relativo” #LoDeRosell pic.twitter.com/x82gjnzd17 — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 3, 2020

“En un referéndum por la independencia votaría que sí. Pero si ganara el ‘sí’, me iría de Catalunya”.



Entonces, @JordiEvole… ¿Rosell es independentista o no?

Domingo (21.25h): #LoDeRosell pic.twitter.com/NsMdxheYua — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 1, 2020

L'expresident del Barça Sandro Rosell creu que el director general de Mediapro, Jaume Roures, podria estar implicat en el seu procés judicial. Rosell va ser absolt després d'estar 22 mesos en presó preventiva un fet que atribueix a una conspiració contra ell, segons va explicar diumenge nit en una entrevista al programa de la La Sexta Lo de Évole Els motius pels quals Rosell sospita que Roures podria tenir alguna mena de vinculació amb el seu cas judicial, són el fet que "sempre estava a prop" dels diferents episodis que s'anaven produint en el seu cas. "En unes declaracions a un programa de TV3 ell diu que sap que jo estaré molt de temps a la presó. I això em fa malpensar", explicava Rosell. És per això que assegura que pretén arribar "fins al final" per saber qui està al darrera de tot.Aquestes però no varen ser les úniques declaracions polèmiques de l'expresdient del Barça. Per exemple, a l'hora de parlar de si era ric o no, Rosell va assegura què era un "molt relatiu". "Sóc ric, però si ho compares amb Bill Gates, no", deia. A més que també feia la següent reflexió sobre les diferències econòmiques entre les persones: "Jo a una persona que porta 30 anys treballant, i té 1000 euros, no el voto", assegurava Rosell i apuntava a què això era a causa d'una "mala administració" per part de les persones que només tenen aquests diners al seu compte.L'altra gran polèmica fou les declaracions sobre el referèndum d'autodeterminació i què votaria:

