VÍDEO Els @mossos retiren un senglar del mig de la C-17 a l'Ametlla del Vallès 🐗 Un agent l'ha hagut de lligar amb una corda per treure'l de la via i evitar accidents https://t.co/G09vpDZefu pic.twitter.com/veOKBTW9gZ — NacióGranollers (@NacioGranollers) May 3, 2020

Un mosso d'esquadra ha retirat aquest dissabte al matí un porc senglar que, ferit, havia quedat al bell mig de la C-17 a l'alçada de l'Ametlla del Vallès. Segons informa El 9 Nou , un conductor que circulava en sentit nord ha vist l'animal i ha avisat la policia.Efectius dels Mossos d'Esquadra i la policia local de l'Ametlla han tallat la circulació per evitar que provoqués cap accident. Un agent de trànsit de Mollet ha pogut lligar l'animal amb una corda, retirar-lo de la via i portar-lo a una zona boscosa, on han comprovat que estava ferit.L'animal ha hagut de ser sacrificat.

