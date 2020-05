Catalunya manté la tendència a la baixa: 56 morts i només 143 nous casos de coronavirus

Es manté l'alentiment en ell nombre de defuncions diàries per coronavirus a Catalunya. Segons les dades facilitades per Salut aquest diumenge, 56 persones han mort per la malaltia en les darreres 24 hores.



En total, des de l'arribada de la pandèmia s'han comptabilitzat 10.508 víctimes mortals per la Covid-19. La xifra més baixa en defuncions es va assolir ahir dissabte, amb 51, una dada no registrada des del 20 de març, abans que es disparés l'impacte de la pandèmia a Catalunya

La dada, a més, arriba després que el 16 d'abril Salut canviés el mètode de recompte incloent-hi els morts fora dels hospitals, a partir de les dades de les funeràries, cosa que va incrementar les xifres de defuncions.Salut confirma 143 nous casos de coronavirus al territori, molt per sota dels gairebé 2.000 de divendres, que eleven la xifra total acumulada a 57.506. Els 143 positius confirmats d'avui són la xifra més baixa des del 15 de març, el primer dia del confinament, superant el rècord assolit ahir dissabte (amb 270 contagis). D'altra banda, hi ha un total de 136.643 casos possibles d'infecció de coronavirus.Del total de morts des de l'inici de la pandèmia, 6.094 ho han fet en un hospital, 3.055 han mort a una residència, 134 a un centre sociosanitari i 585 al domicili. En les últimes hores hi ha 10 nous casos greus, per a un total de 3.905 persones que han estat ingressades de gravetat en algun moment. Un total d'11.560 persones han estat diagnosticades com a positives a les residències, mentre que 28.418 són casos sospitosos de tenir la malaltia.La bona notícia la trobem en les dades d'altes. Des de l'inici de la pandèmia s'han comptabilitzat 31.717 altes mèdiques de Covid-19, i 228 en les últimes hores.

