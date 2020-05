El govern espanyol exigirà a les comunitats que mantinguin el dèficit al 0,2% el 2020

El govern espanyol seguirà exigirà a les comunitats autònomes mantenir un dèficit del 0,2% del PIB aquest any 2020, segons ha traslladat el president espanyol, Pedro Sánchez, als líders autonòmics en la reunió d'aquest diumenge. Fonts de Palau confirmen que Sánchez ha dit que mantindrà aquest topall de dèficit, que l'executiu ja va anunciar el mes de febrer, però que, a canvi, els 16.000 milions d'euros del fons extraordinari que es preveu per a les comunitats no computaran com a desviació de la despesa.En una roda de premsa dijous, el vicepresident Pere Aragonès no va voler predir a quant podria pujar el dèficit català aquest any però va exigir al govern espanyol flexibilitat amb els objectius . El Govern, de fet, veu "insuficient" aquest topall del 0,2%, segons fonts del Departament d'Economia i Hisenda, el qual reclama que es flexibilitzi "encara molt més" el topall.A més, la conselleria recorda que el Consell de Ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea (Ecofin) ja va suspendre els objectius d'estabilitat. En tot cas, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, es reunirà aquest dilluns a la tarda amb els consellers d'Economia i Hisenda de les comunitats autònomes en una trobada telemàtica on s'abordarà el fons especial per la reconstrucció de 16.000 milions, però també és previsible que es debati aquest límit de dèficit a les autonomies.El propi Aragonès ja va augurar, el 6 d'abril, que el dèficit aquest any seria "difícil de quantificar", però "extraordinàriament alt", com a conseqüència del coronavirus. Durant la comissió telemàtica d'Economia i Hisenda del Parlament el conseller va subratllar que espera que l'any que ve es pugui "revertir" la situació, i va demanar a l'Estat que suspengués els objectius d'estabilitat pressupostària.

