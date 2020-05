Tres veïns de Reus, entre els sis morts en l'accident d'avió de repatriació espanyola a Bolívia

Repatriats i amb símptomes de coronavirus



Segons fonts del Ministeri d'Afers Exteriors del govern espanyol, el vol de repatriació de ciutadans espanyols i europeus del pròxim 6 de maig continua previst, tot i que encara no s'ha perfilat el nombre total de passatgers. L'avió té una capacitat per 288 persones. Un dels tres veïns del Reus tenia la nacionalitat espanyola, una altra la doble nacionalitat -l'espanyola i la boliviana-, mentre que la tercera només tenia la nacionalitat boliviana. La quarta víctima és una dona valenciana que feia de voluntària de Psicòlogues i Psicòlegs Sense Fronteres, segons ha informat la Força Aèria Boliviana en un comunicat a través de les xarxes socials.Repatriats i amb símptomes de coronavirusSegons fonts del Ministeri d'Afers Exteriors del govern espanyol, el vol de repatriació de ciutadans espanyols i europeus del pròxim 6 de maig continua previst, tot i que encara no s'ha perfilat el nombre total de passatgers. L'avió té una capacitat per 288 persones.

Tres dels sis morts en l'accident d'avió de repatriació espanyola a Bolívia són veïns de Reus, segons fonts consultades per l'ACN. Es tracta de tres membres d'una mateixa família. L'avioneta Beechcraff Baron B-55 de la Força Aèria Boliviana es va estavellar dissabte a les 13:42 hora local (17:42 GMT) a prop de Trinidad .El transport viatjava a Santa Cruz perquè els passatgers poguessin ser repatriats el 6 de maig en un vol del govern espanyol. Les víctimes són tres dones i un home, i els dos pilots de l'exèrcit bolivià. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, s'ha posat en contacte amb els familiars que viuen a la ciutat per donar-los el condol i per posar-se a la seva disposició per si necessiten ajuda.Tal com apunta un comunicat del govern de Bolívia, els quatre ciutadans espanyols tenien símptomes de coronavirus. El director regional de l'Administració d'Aeroports i Serveis Auxiliars a la Navegació Aèria de Bolívia, David Pedraza, ha explicat que un dels passatgers ha mort quan estava sent traslladat a l'hospital, mentre que la resta de la tripulació han mort a l'instant.Fonts de l'Oficina d'Informació Diplomàtica (OID) han confirmat a Europa Press que els quatre ciutadans espanyols implicats en l'accident estaven sent traslladats per sumar-se al volde repatriació d'espanyols que està previst pel 6 de maig.

