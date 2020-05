MAPA Així es divideix Catalunya en regions sanitàries

Les regions sanitàries a Catalunya

El govern espanyol ha acceptat que Catalunya utilitzi les regions sanitàries com a marc de referència pel desconfinament i no pas les províncies, com s'havia informat de primera mà. Les fases de desescalada es podran fer segons les nou àrees que volia el Govern: Terres de l'Ebre, Tarragona, Barcelona ciutat, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Catalunya Central, Lleida, Alt Pirineu i Aran, i Girona. Aquí podeu consultar totes les regions sanitàries i quins municipis engloba cadascuna d'elles. Us resumim les comarques de cada RS.agrupa sis comarques Pirinenques: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d'Aran.inclou les Garrigues, Noguera, Pla de l'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.- La delsuma Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.- Lesinclou Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.- La de laagrupa cinc comarques, Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès.agrupa Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès i Selva.- La de, però, es divideix en tres àmbits:que comprèn l’àmbit territorial del Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.que comprèn l’àmbit territorial de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Barcelonès Sud.amb els districtes de Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó, Les Corts, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi.La consellera Alba Vergés ha plantejat aquest diumenge al ministre de Sanitat, Salvador Illa, la petició de Catalunya, i el socialista l'ha acceptada. Durant la conversa, que s'ha fet via telemàtica, Vergés ha tornat a reclamar que Catalunya pugui liderar l'estratègia de desconfinament i ha lamentat, segons fonts de Salut, que el govern espanyol "menysté les comunitats" i només els demana "que enviïn les dades i les propostes".Font de Salut han explicat, però, que si es percep algun "comportament especial" en una determinada Àrea Bàsica de Salut (ABS) o una altra agrupació, es farien noves propostes específiques. Durant la trobada, Vergés també ha dit a Illa que el procés de desconfinament no s'està fent correctament perquè "el govern espanyol ha posat un calendari i unes dates abans de conèixer les dades", segons fonts de Salut.

