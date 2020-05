Salut assegura que Madrid accepta desconfinar Catalunya per regions sanitàries

El govern espanyol ha acceptat que Catalunya utilitzi les regions sanitàries i no les províncies com a marc de referència pel desconfinament, segons han assegurat fonts de Salut. La consellera Alba Vergés ha plantejat aquest diumenge al ministre de Sanitat, Salvador Illa, la petició de Catalunya, i el socialista l'ha acceptada. Ni una hora després que es confirmés la notícia, diverses fonts pròximes al ministeri de Sanitat de Salvador Illa han assegurat a l'ACN que no havien acceptat la proposta i que només "l'estaven estudiant".Salut manté, a hores d'ara, que enviarà propostes i xifres al ministeri espanyol "per regions sanitàries i no per províncies". Per la seva banda, el govern de Sánchez reitera que l'opció "d'escoltar propostes" entra dins la vigència del BOE que es fa públic aquest diumenge.Així doncs, segones les explicacions del departament, aquest facilitarà al ministeri les dades per regions sanitàries (que són agrupacions de comarques similars a les vegueries) i no per províncies. A partir d'aquí, el ministeri determinarà les fases de desconfinament.Durant la conversa, que s'ha fet via telemàtica, Vergés ha tornat a reclamar que Catalunya pugui liderar l'estratègia de desconfinament i ha lamentat, segons fonts de Salut, que el govern espanyol "menysté les comunitats" i només els demana "que enviïn les dades i les propostes".Després del 'sí' del ministre espanyol, per tant, les fases de desescalada es podran fer segons les nou àrees que volia el Govern i que corresponen al seu mapa sanitari: Terres de l'Ebre, Tarragona, Barcelona ciutat, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Catalunya Central, Lleida, Alt Pirineu i Aran, i Girona.Font de Salut han explicat, però, que si es percep algun "comportament especial" en una determinada Àrea Bàsica de Salut (ABS) o una altra agrupació, es farien noves propostes específiques. Durant la trobada, Vergés també ha dit a Illa que el procés de desconfinament no s'està fent correctament perquè "el govern espanyol ha posat un calendari i unes dates abans de conèixer les dades", segons fonts de Salut.El ministeri, però, ha tirat aigua al vi assegurant que no ha acceptat encara la proposta per regions sanitàries: "No hi ha res en ferm", han declarat els seus portaveus a l'ACN. Fonts del ministeri de Salvador Illa diuen que només s'han compromès a "estudiar les propostes". El govern espanyol recorda que l'opció d'estudiar propostes alternatives a les províncies es preveu en el BOE publicat aquest diumenge, però neguen cap decisió. Des de Salut, reiteren que a la reunió Illa ha acceptat que el Govern enviï a Madrid les dades i propostes de la desescalada per regions sanitàries.El govern espanyol recorda que l'opció d'estudiar propostes alternatives a les províncies es preveu en el BOE publicat aquest diumenge, però neguen cap decisió. Des de Salut, reiteren que a la reunió Illa ha acceptat que el Govern enviï a Madrid les dades i propostes de la desescalada per regions sanitàries.En aquest sentit, insisteixen que el Govern enviarà al ministeri les propostes i les xifres del desconfinament per regions sanitàries, i no per províncies, i que el ministre Illa ho ha acceptat. De fet, asseguren que és "molt complicat" tenir els números provincials.

