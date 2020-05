Ronald Koeman, operat d'urgència per un problema al cor

L'exjugador del Futbol Club Barcelona i actual entrenador de la selecció dels Països Baixos, Ronald Koeman, ha estat operat d'urgència per un problema cardiovascular. Segons ha informat el diari neerlandès De Telegraaf, Koeman havia patit diversos dolors al pit quan ha estat enviat immediatament d'urgències a l'hospital, on se l'ha ingressat i intervingut de manera quirúrgica.Encara no se sap la magnitud del problema ni de la intervenció operatòria, però segons les fonts citades pel diari holandès, Koeman "es troba bé" i seguirà ingressat en un centre hospitalari d'Amsterdam.

