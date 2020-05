VÍDEO El racisme als EUA dels anys 50 i els monstres de Lovecraft, la nova sèrie d'HBO

El món audiovisual segueix atrapat en la crisi provocada pel coronavirus. Tot i això, les plataformes de contingut en streaming segueixen estrenant i promocionant noves sèries, en una clara competència contra les clàssiques productores de cinema. En un sector marcat per fórmules d'èxit, trames fàcils per a ser consumides en massa i altres receptes que han acabat produint sèries amb milions de seguidors però amb una crítica pèssima.Jordan Peele és un d'aquests creadors que trenca tots els anteriors esquemes, cercant trames i produccions originals per a un públic divers a la vegada que específic. El director i guionista s'endinsa en una nova aventura de la mà d'HBO en una sèrie que barrejarà diversos elements que, a primera vista, semblen incompatibles. El racisme contra els afroamericans de la dècada dels anys 50, un viatge per carretera a través de l'Amèrica profunda i els monstres sorgits de la literatura de Lovecraft.Aquesta és la carta de presentació de Lovecraft Country, la nova sèrie de Peele produïda per HBO que arribarà a la plataforma a l'agost, encara sense una data específica. El nou tràiler augura una de les produccions que despertaran més expectació entre els crítics i el públic generalista, una barreja de gustos aconseguida per Peele gràcies a les seves anteriors pel·lícules i sèries com Us, Get Out i Weird City.El repartiment confirmat és pràcticament desconegut pel públic, generant encara més expectatives al voltant d'aquesta nova sèrie. Jonathan Majors, Jurnee Smollett-Bell, Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams, Elizabeth Debicki, Aunjanue Ellis, Wunmi Mosaku, Jamie Neumann, Erica Tazel i Marc Brandt, entre d'altres. HBO segueix en la lluita de la plataforma líder en contingut en streaming, molt per sota de les visualitzacions aconseguides per Netflix o Amazon, però convertint-se en la preferida per la crítica i els usuaris gràcies a la seva aposta per la qualitat, costi el que costi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor