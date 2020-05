Com obriran demà les botigues i bars? Tots els detalls de l'inici del desconfinament a les fases 0 i 1

A QUÈ AFECTA

CONDICIONS BÀSIQUES

MESURES D'HIGIENE

PREVENCIÓ EN ELS TREBALLADORS

PREVENCIÓ EN ELS CLIENTS

AFORAMENT

- Locals de menys de 400 metres quadrats que no es trobin en centres comercials i, en cas de trobar-s'hi, que tinguin accés directe o independent des de l'exterior.- Es fixarà un aforament del 30% per establiment i planta.- Distancia interpersonal de dos metres entre persones i, en cas de locals petits, es permetrà tan sols un client a la vegada.- Imposició d'una franja horària destinada als majors de 65 anys.- Els ajuntaments poden autoritzar la reobertura de mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària, amb prioritat als de productes alimentaris i de primera necessitat, sense manipulació per part dels consumidors, amb un 25% de llocs habituals i un 30% de l'aforament.- Cal netejar i desinfectar el local, com a mínim, dos cops al dia, un dels quals en finalitzar el dia i l'altra preferentment al migdia.- Cal netejar i desinfectar els llocs de treball a cada canvi de torn.- Cal netejar i desinfectar diàriament els uniformes i roba de treball.- Cal garantir una ventilació adequada, no s'usaran els lavabos per part dels clients i es disposarà de papereres, a poder ser de tapa i pedal.- En màquines de venda automàtica o similar, el titular haurà de garantir el compliment de les mesures d'higiene i desinfecció.- En cas que hi hagi ascensor, se'n limitarà l'ús i es farà d'un en un, excepte si es pot garantir la distància de dos metres.- No es reincorporaran els treballadors que estiguin aïllats o en quarantena, per tenir coronavirus, símptomes o haver estat en contacte amb malalts.- L'establiment ha de facilitar al treballador els equips de protecció, així com l'accés a gel desinfectant. En establiments on el contacte físic entre client i treballador siguin inevitables, es pot reforçar l'equip de protecció individual.- Cal respectar la distància de seguretat de dos metres (si hi ha elements de protecció, un metre), també en vestuaris, passadissos, lavabos i taquilles, i no hi haurà fitxatge dactilar (o es desinfectarà el dispositiu després de cada ús).- Ús de mascareta obligatori en cas de locals on no es pugui mantenir la distància de seguretat de dos metres amb clients i resta de la plantilla, com perruqueries o similars.- Si un treballador té símptomes, abandonarà la feina.- Es romandrà al local el temps estrictament necessari.- Se senyalitzarà la distància de dos metres entre clients amb marques al terra o altres mètodes, en cas que se'n puguin atendre més d'un.- Els establiments disposaran de dispensadors de gels hidroalcohòlics a l'entrada.- Els clients no manipularan els clients, els hi servirà un treballador, i no podran disposar de productes de prova.- En botigues de roba, els provadors seran netejats i desinfectats després de cada ús, i si no s'adquireix la peça de roba, caldrà higienitzar-la abans que altres clients la provin.- Es prohibeix superar el 30% de l'aforament total, amb els treballadors inclosos en el recompte i, en establiments de més d'una planta, el percentatge no pot ser superat en cada un dels pisos.- Els locals establiren sistemes de recompte de l'aforament.- Adequació i reorganització de l'espai per assegurar distància social, en cas necessari.- En establiments amb aparcaments propis, els lectors de targetes i tiquets no funcionaran amb contacte dactilar i, si fos així, se substituiran per un control per part del personal de seguretat.