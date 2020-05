Intercanvi de míssils entre les dues Corees després de la reaparició del líder Kim Jong Un

Nuestro Mariscal Kim Jong Un aparece de nuevo ante las cámaras para inaugurar la fábrica nacional de fertilizante en Sunchon. Tan sano y feliz como siempre. pic.twitter.com/vvrrtz7FjE — Alejandro Cao (@DPRK_CAODEBENOS) May 1, 2020

Les dues Corees s’han disparat míssils a la frontera aquest diumenge, segons ha informat el mitjà de comunicació sud-coreà Yonhap, en una informació recollida per Reuters Aquest intercanvi de míssils ha augmentat la tensió entre ambdós països un dia després que els mitjans de comunicació nord-coreans mostressin Kim Jong Un visitant una fàbrica, amb tal d’apaivagar les múltiples veus que havien insinuat que el líder nord-coreà es trobés en un estat de salut molt greu - o fins i tot mort - després d’una intervenció de cirurgia.El mitjà de comunicació sud-coreà afirma, en aquest sentit, que el líder nord-coreà Kim Jong Un no s’ha sotmès a cap cirurgia durant aquestes setmanes, en què ha estat absent de la vida pública des del passat 11 d’abril. Des d’aleshores han estat múltiples les especulacions sobre el seu estat de salut; tant que fins i tot la revista TMZ - que va ser la primera en confirmar la mort de Michael Jackson o Kobe Bryant - va anunciar que Kim Jong Un es trobaria en estat “vegetatiu” el passat 25 d’abril.Segons la guàrdia fronterera de Corea del Sud, s’han efectuat diversos trets de míssils a les 7.41 h, fet que ha estat replicat amb dos trets cap a Corea del Nord. No hi ha hagut cap ferit en cap de les dues operacions.Tot plegat es produeix després que els mitjans de comunicació oficials de Corea del Nord hagin publicat fotografies i un informe sobre l’assistència de Kim Jong Un a la finalització d’una planta de fertilitzants. L’autenticitat de les fotografies, segons Reuters, “no ha pogut ser verificada”. Les imatges de la televisió estatal mostraven “els moviments de les cames de Kim com rígids i espasmòdics”, també segons l’agència internacional Reuters.Aquest intercanvi balístic entre ambdues Corees és un més dels nombrosos enfrontaments entre els països rivals, que tècnicament, segueixen en guerra. Tot i això, un representant de Corea del Sud ha afirmat en una sessió informativa que els trets llançats per Corea del Nord “no semblaven una provocació planejada”, sense donar més detalls sobre l’incident.Després que el mariscal Kim Jong Un no fes acte de presència a l’aniversari del seu avi, Kim Il-sung, les especulacions sobre la mort del líder nord-coreà, l’enviament d’un equip mèdic xinès per comprovar el seu estat de salut, el seguiment el tren especial on sempre viatja el mariscal i, fins i tot, la possible successió per part de la seva germana; van ocupar les xarxes i també els mitjans de comunicació. La seva darrera aparició pública havia estat el dia 11 d’abril, presidint un míting del politburó del Partit Comunista.D’aleshores ençà, són diverses les fonts que han insinuat que el Mariscal podria haver mort o trobar-se en estat vegetatiu, un extrem que sempre s’ha encarregat de negar el delegat especial del Comitè per a les Relacions Culturals amb els Països Estrangers de Corea del Nord, Alejandro Cao de Benós, a través de les seves xarxes socials. De fet, Cao de Benós va publicar ahir mateix les fotografies on el mariscal tornava a aparèixer a la vida pública, “tan sa i feliç com sempre”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor