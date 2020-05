Troben un home mort en un local ocupat del centre de Sabadell

El cos sense vida d'un home ha estat trobat en un local ocupat al carrer Escola Pia de Sabadell. Així ho ha avançat El Diari de Sabadell i ho han confirmat fonts municipals a. Es tracta d'un individu que tenia 42 anys i nombrosos antecedents.Les mateixes fonts han indicat que la troballa del cadàver ha estat aquest diumenge al matí, cap a les vuit, i que no presentava signes de violència.El lloc on s'ha trobat, tal com ha recordat el rotatiu local, és el mateix on el passat mes de febrer un home va ser detingut per agredir sexualment una dona i que després va intentar suicidar-se. Un cop va declarar davant el jutge, es va decretar l'ingrés a presó de forma preventiva

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor