La UPV crea una aplicació que permet evitar les aglomeracions a l'hora de practicar esport

Un equip de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha desenvolupat RunCloud, una nova aplicació ideal per tots els que aquests dies surten al carrer a fer esport a l'aire lliure. Es tracta d'una app mòbil que permet planificar les sessions d'exercici en les diferents fases de desescalada del confinament, veient a més quina densitat d'esportistes es concentra en diferents zones.Els seus desenvolupadors són l'estudiant Victòria Barbeta, del Màster en Enginyeria Geomàtica i Geoinformació de la UPV, i dos dels seus professors, Gaspar Mora i Àngel Marquès, tots ells coordinats per la directora ETSE Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica de la UPV, Ana Anquela, segons ha detallat la institució acadèmica en un comunicat.RunCloud és una aplicació col·laborativa en la qual no cal registrar-se. En iniciar-la, l'usuari comença a compartir la seva ubicació automàticament, de manera anonimitzada, i pot veure la resta d'usuaris que estan compartint la seva ubicació en aquest moment.Gaspar Mora explica que "això li permet a l'usuari veure en temps real la densitat d'esportistes en la seva zona habitual d'entrenament o del lloc cap al qual vulgui dirigir".L'usuari deixa de compartir la seva ubicació quan tanca l'aplicació o quan està parat al mateix lloc durant deu minuts, sense desplaçaments superiors a 20 metres, explica Gaspar Mora.Aquesta aplicació es pot utilitzar en qualsevol municipi, fins i tot qualsevol país. Les posicions dels usuaris es mostren sobre un mapa base continu i lliure, generat pel servei web de mapes d'Open Street Maps. L'usuari només rep les posicions dels usuaris actius que estiguin a menys de dos quilòmetres de la seva posició actual.Ana Anquela ha destacat que amb aquesta app pretenen "contribuir a evitar aglomeracions d'acord amb les recomanacions publicades per les autoritats sanitàries". "L'activitat dels mateixos usuaris permetrà avançar en la desescalada de manera segura i evitar així possibles vies de propagació de virus durant les sessions esportives i passejos", ha afegit.A més de RunCloud, dos dels seus desenvolupadors - en concret, Victòria Barbeta i Ángel Marqués -van crear la setmana passada també 1KmKids, una aplicació mòbil per ajudar les famílies a programar les passejades d'una hora que, des del passat diumenge, es poden fer amb els més petits de la casa.

