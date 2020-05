Dos detinguts a Manresa per transportar marihuana fent-se passar per un servei urgent a farmàcies

Carregament de marihuana a l'interior de la furgoneta Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil va enxampar, aquest passat divendres, 1 de maig, al Bages els ocupants d'una furgoneta que transportava marihuana fent-se passar per un servei urgent a farmàcies. Els agents policials van detectar el vehicle en un camí rural direcció a Sant Joan de Vilatorrada (població que en ser dia festiu -1 de maig- no tenia cap farmàcia oberta) i van interceptar-lo poc després al quilòmetre 136,5 de la C-25, a Manresa.Després d'inspeccionar la furgoneta, que anava logotipada amb la inscripció Servei Urgent de Medicaments a Farmàcies, la Guàrdia Civil va descobrir que a l'interior només hi havia una caixa de plàstic que contenia 46,6 quilos de cabdells de marihuana.Els dos ocupants de la furgoneta, dos homes veïns de Barcelona i Montcada i Reixac, van ser arrestats acusats d'un delicte contra la salut pública i també denunciats administrativament per vulnerar el decret de l'estat d'alarma. Les diligències de la Guàrdia Civil seran entregades al jutjat de Guàrdia de Manresa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor