Crítiques contra Marhuenda després de comparar el ministre Illa amb la seva gossa «Lolita»

#L6Ndesescalada Eso de que él y su equipo, formado por incompetentes como Illa, un tipo que de Sanidad sabe lo que mi perra Lolita, es alucinante, es decir, el ministro de Sanidad de España es alguien que no tiene ni idea de sanidad, nada, cero, es espectacular. @SextaNocheTV pic.twitter.com/jiICqmCX9c — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) May 2, 2020

Això que ell i el seu equip , format per incompetents com Illa, un tipus que de Sanitat sap el que la meva gossa Lolita, és al·lucinant . El ministre de Sanitat d'Espanya és algú que no té ni idea de Sanitat. Zero, és espectacular", va explicar Marhuenda al presentador, Iñaki López. Com es pot veure en la seva piulada, el periodista ha reproduït exactament les mateixes paraules. Tot i reivindicar-se en el que va dir dissabte a la nit, li han plogut les crítiques des de Twitter.

Sr. Marhuenda, le veo desde hace días muy pedante con la formación académica y experiencia en sanidad del Ministro Illa. Recordemos la experiencia en sanidad de la exministra Ana Mato, o de su sucesor Alfonso Alonso. Ambos no eran precisamente eminencias en medicina. pic.twitter.com/Htink3juLw — Andrés López 🔻🐕 (@ALopezMoreno) May 3, 2020

La Celia Villalobos, esa si que era una experta en sanidad, te acuerdas de las vacas locas, no decía chorradas la tía ni nada, te la imaginas en una pandemia. — Canario (@Jvillaver2) May 2, 2020

¿Ana Mato, sabía algo de medicina? — Pedro Garrancho (@PedroGarranchoJ) May 2, 2020

El periodista, tertulià i director de La Razón, Francisco Marhuenda, ha tornat a ser protagonista després de carregar amb duresa contra la gestió del govern de Pedro Sánchez en referència a la pandèmia de coronavirus. En concret, Marhuenda va criticar des de la tertúlia de La Sexta Noche contra el ministre Salvador Illa (ho podeu veure aquí a partir del minut 03:08:00) , a qui va assenyalar com un dels més negligents del govern de La Moncloa a l'hora de gestionar la crisi. El mateix director i periodista ho ha reivindicat a través del seu compte de Twitter.

