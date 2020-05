VÍDEO Un misteriós rostre al fons del riu Onyar acaba sent una troballa històrica

Acabem de viure una petita aventura amb alguns veins del barri vell. Ens han fet arribar, preocupats, la 1a foto ( dins l’Onyar)...😳 Finalment ha resultat ser una bona notícia, 😁 es tracta d’una escultura que , fins i tot, podria ser del SXVIII o anterior! Gràcies a tots! 👏👏 pic.twitter.com/GZ03TXQnBI — Marta Madrenas 🎗 (@MartaMadrenas) May 3, 2020

Detall de l'escultura trobada al fons de l'Onyar Foto: Marta Madrenas

Quan uns veïns de la ciutat de Girona han alertat a la policia aquest diumenge per informar-los que es veia una cara humana al fons del riu Onyar, l'últim que s'imaginaven és que es tractaria d'una escultura antiga. Concretament d'una peça artística que, segons explica la mateixa alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, podria datar del segle XVIII.Tot plegat ha passat cap a la una del migdia quan els inquilins d'un pis del carrer Santa Clara han vist des de casa seva el que semblava el rostre d'una persona, a l'alçada del pont Eiffel. De seguida han trucat a l'Ajuntament per advertir de la troballa. Fins a la zona s'hi han desplaçat l'arquitecte i l'arqueòloga municipal, l'alcaldessa i una dotació de la Policia Municipal de la ciutat. Els agents han baixat al riu i han tret la peça que representa la cara d'una dona i que, segons les primeres impressions dels experts, podria ser del Segle XVIII o fins i tot anterior.Es dona la circumstància que la imatge de l'escultura només es podia veure amb claredat des de l'habitatge dels veïns que han advertit l'ajuntament, ja que en aquell moment el cabal del riu era baix. Ara, la peça es custodiarà fins que aquest dilluns s'entregui a l'equip de Cultura per tal que els experts n'estudiïn les característiques.

