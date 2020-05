Un 75% dels comerços no podran obrir aquest dilluns per falta de seguretat, segons Comertia

L’associació catalana de l’empresa familiar del retail, Comertia, calcula que menys del 25% dels comerços del país podran tornar a obrir a partir d’aquest dilluns, 4 de maig, data en què el govern espanyol té previst autoritzar la posada en marxa dels negocis detallistes, ja que una gran part dels establiments “no han tingut la capacitat de preparar-se per dissenyar una estructura de cita prèvia”, assegura el president de l’entitat, David Sànchez, un element que és "imprescindible" per garantir la seguretat, tant dels clients com dels treballadors.Això farà, segons Sànchez, que l’obertura de pràcticament tots els comerços es produeixi a partir de l’11 de maig. Comertia afirma que les perruqueries, els centres d’estètica i les clíniques veterinàries són els negocis més ben preparats per aixecar la persiana, mentre que la resta de negocis obriran de forma residual, per exemple el sector del moble o els electrodomèstics, “i en botigues que tinguin un alt control de la seva clientela de confiança”, assegura Sánchez.Pel que fa al sector de l’hostaleria, l’associació destaca que es troba en una situació “particular”, ja que els locals que no disposin d’una terrassa suficientment gran decidiran no obrir per falta d’ingressos.Comertia, però, valora la normativa de manera positiva, i afirma que el clima que es respira entre els comerciants és “d’esperança”: recuperar l’activitat comercial es, per a l’associació, “fonamental”, ja que representa un 17% de l’ocupació a Catalunya. En aquest sentit, David Sánchez també fa una crida als consumidors: “és important que no ajornem les compres; tothom que tingui la capacitat per consumir, que ho faci”.Tot i la tornada de l’activitat comercial, l’associació lamenta la gran quantitat de dubtes que han generat les mesures proposades pel govern espanyol. El decret que ha de permetre l’obertura dels establiments comercials a partir de demà encara no era públic diumenge al migdia. El president de Comertia assegura que “per sort, el sentit comú i la passió dels comerciants està per sobre de tot”, i tots els locals mantindran unes bones pautes de neteja i desinfecció.David Sánchez també considera que ha faltat “lideratge” durant la crisi del coronavirus, però ha destacat la col·laboració del teixit associatiu durant els últims dies per tirar endavant la situació. “Ens hem queixat de la sensació d’improvisació constant pel que fa a l’aplicació de mesures”, i per això ha reclamat “claredat” i una “dotació més gran de mitjans” perquè els comerços puguin complir les normes de seguretat per evitar un rebrot del coronavirus.

