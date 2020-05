El castanyot de Puigdemont a Iceta per comparar el procés i el coronavirus a través d'una entrevista

Javier Cercas: "Esta crisis es terrible, pero me afectó más el otoño del 2017", Núria Navarro https://t.co/U9XbIRwWfl — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) May 3, 2020

L'excap de l'executiu català es mostra molt contundent. "Patir més perquè Catalunya sigui independent que no pas perquè hi hagi milers de morts", ha escrit Puigdemont al seu compte de Twitter. "Prefereixen els morts d'una pandèmia que no pas haver d'acceptar el resultat de l'exercici del dret a l'autodeterminació, reconegut a la carta de Nacions Unides".

Patir més perquè Catalunya sigui independent que no pas perquè hi hagi milers de morts. Prefereixen els morts d'una pandèmia que no pas haver d'acceptar el resultat de l'exercici del dret a l'autodeterminació, reconegut a la carta de Nacions Unides. La inquietud dels cortesans — Carles Puigdemont (@KRLS) May 3, 2020

L'exdiputat de la CUP, Antonio Baños, també és molt crític amb les paraules de Cercas i l'entrevista que publica El Periódico.

Al menos ahora te mueres, pero siendo español. Y hasta te ponen el himno. Hay militares en las calles y mi amigo el rey distrae su mangoneo Que mueran, que mueran a miles. Pero ESPAÑOLES!

(Javier Cercas. Sociópata no nacionalista) pic.twitter.com/BK8e48J59D — Antonio Baños (@antoniobanos_) May 3, 2020

L'expresident de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha carregat amb duresa contra les paraules de l'escriptor Javier Cercas que ha compartit el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. L'autor, en una entrevista a El Periódico, afirma que els fets de l'octubre del 2017 "el preocupen molt més" que la pandèmia actual de coronavirus. Iceta ha compartit aquestes mateixes paraules (i l'entrevista) al seu compte de Twitter, sent objecte de fortes crítiques, inclosa la de Puigdemont.

