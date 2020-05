Les comunitats més impactades pel coronavirus rebran més recursos del fons de 16.000 milions

Les comunitats més impactades pel coronavirus rebran una part major del fons Covid de 16.000 milions que va anunciar dissabte Pedro Sánchez per a les autonomies. Segons ha detallat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, aquest fons destinarà 10.000 milions a despesa sanitària, la qual es repartirà en funció de l'impacte de la pandèmia, segons la informació remesa.Per altra banda, 1.000 milions més seran per a despesa social i es repartiran segons la població de cada comunitat, i els darrers 5.000 milions seran per compensar la reducció d'ingressos tributaris i es distribuiran segons les dades de caiguda de la recaptació a cada territori.Montero es reunirà aquest dilluns amb els consellers autonòmics de l'àmbit d'hisenda per explicar-ne els detalls, també amb el vicepresident català, Pere Aragonès, que va reclamar a l'Estat 4.000 milions . En tot cas, la ministra no ha concretat si Catalunya rebrà aquesta quantitat, ja que "s'hauran de distribuir amb criteris justos i equitatius", segons les dades anunciades.Del total del fons, 10.000 milions arribaran "a curt termini" i altres dos trams s'abonaran en la segona meitat de l'any. Igualment, la ministra ha destacat que les comunitats rebran aquest any, a través del sistema de finançament, quasi 8.000 milions més que el 2019, malgrat l'impacte en la tributació de la crisi del coronavirus. Si s'hagués tingut en compte, ha calculat, rebrien uns 9.500 milions menys. A banda, seguiran funcionant els fons de finançament com el FLA.La també portaveu del govern espanyol ha subratllat que les diferents administracions tenen "el deure de col·laborar amb independència d'ideologies i colors polítics" i, en aquest sentit, ha subratllat que cada diumenge Pedro Sánchez es reuneix amb els presidents autonòmics per compartir les mesures i escoltar les seves propostes, les quals, ha afirmat, acostumen a traduir-se en fets concrets. Ha anunciat igualment que la setmana vinent s'activarà un tercer tram dels préstecs ICO per a empreses per valor de 24.400 milions.

