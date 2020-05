Budó condiciona el suport a l'estat d'alarma al retorn de les competències del Govern

El Govern continua reivindicant el retorn de les competències en la gestió de la crisi del coronavirus. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha avisat al president espanyol,Pedro Sánchez, que només donaran suport a la pròrroga de l'estat d'alarma si es retornen les competències a Catalunya. La portaveu del Govern ha insistit en que aquesta és "la millor manera d'afrontar la desescalada" i assegurar-ne un bon resultat.



"Nosaltres considerem que només serà una cogovernança real si es fa recuperant les competències que ens són pròpies", ha reivindicat la consellera respecte als criteris de recentralització del govern espanyol. Una demanda que arriba poques hores després de la petició del president de la Generalitat, Quim Torra, en què ha exigit a Sánchez que exclogui Catalunya de l'estat o en tot cas, que nomeni el Govern com a "autoritat competent".

En aquesta mateixa línia Budó també ha tornat a reivindicar les regions sanitàries que hi ha Catalunya com el "millor" marc territorial per aplicar l'estratègia de la desescalada, enfront del criteri per províncies defensat per l'Estat. De fet, la portaveu del Govern ha avançat que es tracta d'una petició que es preveu que la consellera de Salut, Alba Vergès, porti a la reunió amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa.Budó també ha volgut remarcar que el govern català no és l'únic que s'oposa al desconfinament per províncies i ha insistit en que "ja hi ha molts de presidents de comunitats autònomes que estan demanant el mateix".​A partir de dilluns serà obligatori per a tothom l'ús de mascaretes en el transport públic. Sobre aquesta mesura anunciada pel govern espanyol, Budó ha explicat que els consta que aquesta nit està previst que els arribin les mascaretes perquè es puguin repartir entre els usuaris del transport públic.

