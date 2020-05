El Col·legi de Periodistes demana a les administracions garantir el dret a la informació davant la crisi del sector

El Col·legi de Periodistes ha emès un comunicat en el qual apel·la a la responsabilitat de les administracions públiques “perquè prenguin les mesures necessàries per garantir la supervivència de les empreses i els autònoms” del sector per “assegurar que la ciutadania pugui seguir tenint garantit el dret a la llibertat d’informació”.“La precarietat laboral és la gran amenaça de la llibertat de premsa”, afirma la institució en el comunicat, publicat coincidint amb el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, i també denuncia que “els primers compassos de la crisi motivada per la pandèmia ja s’han acarnissat” en el col·lectiu.Segons el col·legi, la pandèmia “posa de manifest que el dret de la ciutadania a obtenir informació veraç és absolutament essencial”, i més en un entorn que “afavoreix la desinformació”, on la necessitat d’accedir a la informació elaborada amb el rigor de la metodologia periodística “esdevé imprescindible”.Des de l’inici de l’emergència sanitària, continua el comunicat, “els periodistes han demostrat estar a l’altura, amb escreix, de la funció que la societat els encomana, en la majoria de casos avantposant-la a la seva pròpia seguretat”.El Col·legi de Periodistes lamenta, també, que “les amenaces a la llibertat de premsa han estat notícia en reiterades ocasions, i per motius diversos, durant els darrers mesos en el nostre país”, i ha recordat situacions “extremes” com agressions físiques i verbals rebudes pels periodistes “En una societat democràtica, el fet que una entitat col·legial hagi de demanar que no s'agredeixin els professionals de la informació demostra que ens queda molt camí per recórrer en la consolidació dels drets fonamentals que ens emparen", reflexiona.La institució aprofita el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa per demanar als periodistes "la màxima autoexigència en l'exercici professional, amb el Codi deontològic com a norma inexcusable" per tal de fer-se "valedors de la confiança dels lectors, oients i espectadors", i alhora demana a la ciutadania que "prengui consciència que la llibertat en l'exercici dels seus drets democràtics està en perill quan els periodistes no poden exercir amb garanties".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor