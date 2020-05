Allau de crítiques contra Cercas per assegurar que l'octubre del 2017 el va afectar «més» que el coronavirus

Patir més perquè Catalunya sigui independent que no pas perquè hi hagi milers de morts. Prefereixen els morts d'una pandèmia que no pas haver d'acceptar el resultat de l'exercici del dret a l'autodeterminació, reconegut a la carta de Nacions Unides. La inquietud dels cortesans — Carles Puigdemont (@KRLS) May 3, 2020

Si aquesta afirmació la fes un escriptor independentista ja veuríem totes les exclamacions hagudes i per haver.



Que en faci difusió el president d’un grup parlamentari (PSC) segueix en la seva línia de dir una cosa i fer-ne una altra absolutament diferent. Cap novetat. https://t.co/5DpQ1j0F9v — Gemma Geis i Carreras 🎗 (@GemmaGeis) May 3, 2020

Pornografia. Pornografia pura i banalització del mal. Classe pràctica.

Tothom sap q votar en un referèndum és molt més greu q no pas q morin 10.000 persones en una pandèmia.



Si jo fos ma mare, us diria pocavergonyes. https://t.co/8R85r0cRjj — Aurora Madaula #JuntsperCatalunya🎗 (@Aurora_Madaula) May 3, 2020

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de JxCat, Carles Puigdemont, ha criticat aquest diumenge les declaracions a 'El Periódico' de l'escriptor Javier Cercas, que ha assegurat que malgrat que és "terrible", la crisi de la covid-19 l'afecta "menys" que el referèndum de l'octubre del 2017. "Prefereixen els morts d'una pandèmia que no pas haver d'acceptar el resultat de l'exercici del dret a l'autodeterminació", ha piulat Puigdemont.La diputada de JxCat Gemma Geis ha criticat que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, "faci difusió" de les paraules de Cercas a Twitter, i ha dit que si les afirmacions les hagués fet un escriptor independentista es reclamarien "totes les explicacions hagudes i per haver".Per la seva banda, la diputada Aurora Madaula ha titllat de "pornografia pura i banalització del mal" la tesi de l'entrevista de Cercas. A través d'un retuit a una piulada d'Iceta compartint l'article sobre l'escriptor, Madaula ha ironitzat que "tothom sap que votar en un referèndum és molt més greu que no pas que morin 10.000 persones en una pandèmia". "Si jo fos ma mare, us diria pocavergonyes", ha afirmat.En l'entrevista publicada a 'El Periódico', Cercas també assegura que "el Rei representa l'estat democràtic" i, en relació al sobiranisme, que "el Govern català no segueix en una altra cosa". Al seu parer, la pandèmia no suposarà "el final de la crisi catalana". A més, també creu que s'ha de ser "lleial" al govern espanyol per superar la crisi, i que "un cop creuat el riu - en referència a una frase d'Abraham Lincoln - serà l'hora de rendir comptes".

