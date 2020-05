Els farmacèutics alerten que les mascaretes que repartirà l'Estat no passen controls sanitaris

El president de l'Associació de Farmacèutics de Catalunya, Antoni Torres, alerta que els 14,5 milions de mascaretes higièniques que repartirà l'Estat a partir de dilluns als transports públics no passen els controls sanitaris i "són molt semblants a una tela de roba".En una entrevista a Rac1, Torres ha explicat que mentre les quirúrgiques "tenen una eficàcia en la filtració de l'aire de més d'un 98%", en "les higièniques no està controlat". Amb tot, sí que fan un "efecte barrera" que evita el contacte de les mans amb el nas i la boca. El president de la FEFAC ha lamentat que l'anunci de Pedro Sánchez sobre l'obligatorietat de portar caretes als transports públics els ha agafat "per sorpresa" i avisa que la demanda pot superar l'oferta."No en sabíem res, de l'anunci de les mascaretes al transport públic, ens ha enxampat per sorpresa, i això no és bo", ha assegurat Torres perquè, a parer seu," pot provocar que la gent surti a buscar una mascareta per si no li donen a la seva parada de transport públic". "A la meva farmàcia, ahir a la tarda [després de l'anunci] vam triplicar el nombre de venda de mascaretes quirúrgiques", ha detallat, tot subratllant que "la demanda de mascaretes continua sent molt més gran que l'oferta".El president de l'Associació de Farmacèutics de Catalunya ha detallat que les mascaretes quirúrgiques i les empreses que les fabriquen passen controls de qualitat de les autoritats sanitàries, tenen la marca CE i la seva venda és controlada i que, en canvi, les higièniques no tenen cap d'aquests controls.De totes maneres, el president de la FEFAC explica que no només és important el tipus de mascareta sinó també com s'utilitza. "Si no la saps utilitzar, no serveix de res", adverteix.

