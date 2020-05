Torra demana a Sánchez excloure Catalunya de l'estat d'alarma o nomenar autoritat competent el Govern

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que exclogui Catalunya de l'estat d'alarma, o que nomeni el Govern com a "autoritat competent". Així ho han explicat fonts de Palau després de la vuitena conferència telemàtica de presidents autonòmics, celebrada aquest diumenge, una petició similar a la que ja va fer diumenge passat , quan va reclamar les competències per gestionar el desconfinament.Torra ha traslladat a Sánchez que considera una "falta de respecte institucional" no haver rebut cap resposta a la carta que li va enviar dimecres per demanar una reunió. Per la seva banda, el president espanyol ha insistit a la reunió que té el "propòsit" de reforçar el consens i la coordinació amb les autonomies de cara al procés de la desescalada.Torra ha traslladat a Sánchez que li "sorprèn" que es parli de cooperació, cogovernança i diàleg i que, en canvi, no es pugui tenir una "simple conversa". El president de la Generalitat ha retret al cap de l'executiu espanyol que no li respongués la carta on l'emplaçava a una reunió, i que la Moncloa es limités a remetre Torra a la conferència d'avui. El cap del Govern deia a la carta, enviada dimecres, que "no es pot permetre" que els governs de Catalunya i d'Espanya no encarin la situació "amb sentit democràtic i de màxim rigor" en la relació entre les dues institucions.El president de la Generalitat també ha reiterat que la conferència serveix per escoltar el que Sánchez ja va traslladar ahir a la ciutadania. "Segueixo pensant que no és la millor manera de dialogar". Torra ha reiterat que seria "millor" que les reunions es fessin dissabte. Malgrat això, el president no renunciarà a participar en les reunions i exposar el que creu "que s’hauria de fer".El president de la Generalitat ha reiterat que la millor manera d’iniciar la desescalada és amb la legislació ordinària. En aquest sentit, Torra ha tornat a plantejar com a alternatives "excloure Catalunya de l'estat d'alarma o nomenar el Govern de la Generalitat com a autoritat competent". També ha opinat que "s'està anant massa ràpid" amb el desconfinament, i ha demanat "prendre les decisions sense ser presoners del calendari". Torra ha advertit que hi ha un "cert relaxament que pot dur a situacions anteriors".El cap del Govern ha explicat que la Generalitat ha xifrat el cost de la crisi en 4.000 milions d’euros, i ha qüestionat si aquesta xifra estarà inclosa en els 16.000 milions d’euros anunciats per l'executiu espanyol. Torra també ha reclamat que els superàvits dels ajuntaments els puguin gestionar ells i no els absorbeixi cap autoritat.

Per la seva banda, Sánchez ha corroborat a la conferència els tres anuncis que ja va donar a conèixer dissabte: el "procediment de cogovernança per a la desescalada" amb el "propòsit" de reforçar el consens i la coordinació amb les autonomies; el fons de reconstrucció de 16.000 MEUR; i l'aprovació al Consell de Ministres de dimarts que ve de la mobilització del tercer tram de la línia ICO.

