Un estudi fet a Barcelona avisa que només un 5% de la població estaria immunitzada en cas de rebrot

Un estudi fet per l’Equip d’Atenció Primària Sardenya de Barcelona ha conclòs que només un 5% de la població estaria immunitzada en cas que hi hagués un rebrot de la Covid-19. La investigació, amb persones residents al barri del Guinardó de Barcelona que han estat seleccionades a l’atzar, s’ha fet mitjançant proves ràpides, que han acabat determinant que les persones estan poc protegides i molt poques tindrien anticossos davant la infecció.



Així, molt probablement un 90% de la població estudiada no estaria immunitzada davant el virus, un resultat que es troba en la línia del que han conclòs les poques recerques internacionals que s’han dut a terme en les darreres setmanes.

La investigació s’ha fet des de l’atenció primària i en xarxa amb diverses institucions. S’han trobat 17 casos positius que mostrarien protecció davant del virus, i que per tant serien persones que han passat la malaltia de la Covid-19. Aquesta xifra suposa un 5,47% del total, amb un interval de confiança del 95% que va del 3,44% al 8,58%.



La recerca també mostra que entre les dones hi ha una mica més de protecció enfront del virus (6,36%) respecte als homes (4,35%), i que com més avançada és l’edat de les persones, més possibilitats de tenir certa immunitat al virus.

Aquest estudi ha estat encapçalat pel doctor Carles Brotons, de l’EAP Sardenya, vinculat a l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau) i s’ha treballat amb la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i l’Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol.

