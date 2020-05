FOTOS Més de 4.200 imatges de Barcelona en alta resolució per descobrir la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona ha obert un portal amb més de 4.000 fotografies de la ciutat preses durant els últims anys. El material que forma part de la mostra s'ha extret de treballs encarregats anteriorment pel Consistori barceloní a fotògrafs professionals i conforma un arxiu ampli que recull tota mena d'escenes i racons de la ciutat.Sota el nom d'Imatges Barcelona, la pàgina recull un total de 4.214 fotos classificades per barris i districtes, a les que la ciutadania pot accedir a través d'un buscador en què es pot cercar per emplaçament, però també per estil arquitectònic o temàtica o característiques tècniques de la foto.Amb motiu del confinament, les instantànies han vist la llum gràcies a la llicència Creative Commons, que pretén trencar barreres legals en la distribució de drets, en aquest cas, d'imatge. D'entre les 4.000 fotos que recull el catàleg, se n'hi poden trobar més de 700 sobre el confinament a causa del coronavirus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor