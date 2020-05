L'oposició demana la compareixença de Colau per la polèmica del concert als balcons

Els portaveus dels grups municipals de l’oposició de Barcelona han registrat avui una petició conjunta en què reclamen la compareixença de l’alcaldessa, Ada Colau en una Comissió extraordinària de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció per donar compte de la contractació del concert als terrats, previst per al 9 de maig i que finalment ha quedat suspès arran de les crítiques.Tot i que el mateix Ajuntament va comunicar que la celebració quedava exclusivament en mans de les empreses que l’havien de produir (Mediapro i El Terrat) , els grups municipals consideren “imprescindible” conèixer amb detall l’expedient municipal que s’ha tramitat en els darrers dies i que havia de permetre la celebració de l’esdeveniment, amb un cost de fins a 200.000 euros.En declaracions a diversos mitjans de comunicació, l’alcaldessa Ada Colau ha reconegut que l’Ajuntament de Barcelona ha utilitzat els mecanismes de contractació que contempla el decret de l’estat d’emergència per organitzar aquest esdeveniment. L'objectiu, segons la mateixa alcaldessa, era que fos “un regal per a la ciutat”, però va acabar despertant les crítiques per part de diversos sectors culturals de la capital catalana i la renúncia de diversos grups musicals que formaven part del cartell a participar-hi.És per aquest motiu que ERC, Junts per Catalunya, Cs, Barcelona pel Canvi i PP sol·liciten que comparegui l’alcaldessa, Ada Colau, per detallar “quin organisme de l’Ajuntament va ser el responsable de fer la contractació o el conveni d’aquest esdeveniment, quins procediments es van seguir per dur-lo a terme, així com els detalls de les despeses previstes del concert”, i que els grups municipals puguin accedir a l’expedient d’aquest contracte.

