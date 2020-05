Fernando Simón admet inseguretat: «El dubte sobre si anem massa ràpids sempre hi serà»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del govern espanyol, Fernando Simón, ha admès dubtes i inseguretats davant del calendari de confinament de les properes setmanes, el qual el Govern considera agosarat . "El dubte sobre si anem massa ràpids o no sempre hi serà", ha reconegut aquest diumenge, preguntat sobre les opinions de l'executiu català, tot i que també ha apuntat que dubta igualment si la desescalada és massa lenta."Espero que no cometem grans errors en la transició d'una fase a una altra", ha afegit, i ha recordat que, a l'hora de planificar-les "també influeix l'impacte socio-econòmic de les mesures", per evitar un col·lapse econòmic major. En tot cas, ha recordat que fa quasi vuit setmanes que dura el confinament, en diferents nivells, i que aquest ha tingut un "impacte radical".Així mateix, Simón ha assegurat que les dades que controlen indiquen que "hi ha certa dissociació entre el nivell de mobilitat i l'impacte en increment de casos", és a dir, que l'augment de gent al carrer no es tradueix automàticament en una major expansió de la malaltia i "les mesures de protecció personal i la responsabilitat tenen un impacte major del que alguns models pronosticaven". Tot i això, fins d'aquí a uns dies això no es verificarà del tot.En tot cas, ha coincidit amb Pedro Sánchez que hi ha "molta probabilitat" que hi hagi nous rebrots , ja sigui en uns mesos o ja a la tardor o hivern, però confia que, "amb els mecanismes de controls actuals, s'no arribi als límits que s'ha arribat" i, per tant, que els rebrots "siguin petits i es puguin controlar ràpid". "També dependrà de com ens comportem tots" i del context internacional, ha exposat.Sigui com sigui, Simón ha celebrat la "xifra molt bona" pel que fa a l'avaluació de contagis i morts per coronavirus, amb tan sols 838 nous positius i 164 defuncions en 24 hores , per bé que ha avisat que "cal valorar amb compte aquests descensos aguts en caps de setmana" i analitzar si es consoliden els propers dies.Finalment, també ha admès que hi ha una "hipòtesi sòlida" que la calor o la qualitat de l'aire tinguin relació amb la transmissió del coronavirus, però alerta que falten més estudis i dades per verificar-ho i concretar-ho. Igualment, ha alertat que serà "molt difícil" gaudir d'una immunitat de grup aviat, ja que això implicaria que prop d'un 70% de la població hagués estat infectat, a banda que es desconeix quan dura aquesta immunitat i si és efectiva del tot.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor