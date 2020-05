Òmnium presenta un recurs d'empara al TC contra la multa de 200.000 euros per la «gigaenquesta» del 9-N

Òmnium Cultural ha presentat un recurs d’empara al Tribunal Constitucional (TC) contra





El president de l'entitat, Jordi Cuixart, ha advertit que "acusarem l'Estat, arribarem fins on calqui, fins que ens retorni els 200.000 euros robats a la cultura i la cohesió social". Cuixart també avisa que "ni la repressió ni l'estat d'excepció encobert" aconseguiran "afeblir" l'entitat ni els drets de la societat catalana. Òmnium denuncia que la multa és "política, desproporcionada i sense precedents" i que pretenia debilitar l'entitat econòmicament per "alimentar un clima de por" entre les organitzacions en defensa del dret a l'autodeterminació.

Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha assegurat que l’Estat “criminalitza la dissidència” amb “multes desproporcionades, injustificades i arbitràries”, i considera que “vivim la persecució en nom de la unitat d’Espanya, mentre tomben tots els recursos que presentem per intentar silenciar-nos i acabar amb el que representem”.





Mauri també ha advertit que en un estat “pretesament democràtic”, el dret d’associació “sempre s’ha de defensar”, i ha assegurat que “seguirem lluitant i denunciant la persecució política i defensant els drets de manifestació i associació, portant a tot arreu la persecució política contra l’independentisme”, arribant “fins on calgui per desemmascarar” l’Estat.



"Darrere d'aquest càstig econòmic hi ha una clara intenció dels poders de l'Estat de desincentivar la mobilització ciutadana erosionant econòmicament la principal entitat del país", asseguren.

Òmnium al·lega que la sanció és “desproporcionada” i sense precedents



Aquest recurs és l’últim pas necessari per poder recórrer la sanció a instàncies europees. Al text presentat davant del TC, Òmnium al·lega que s’ha produït una “fustigació judicial i administrativa” amb l’objectiu de “danyar una organització social que, en aquell moment, representava un desafiament per a la integritat territorial de l’Estat”, i asseguren que “en cap cas” es pot justificar la multa en el marc de la protecció de dades, ja que l’entitat “sempre va informar les autoritats competents”. Al text hi apunten que la intenció real de la sanció és la de "provocar una erosió econòmica en la legítima activitat de l'entitat".

Segons Òmnium, no existeixen precedents sancionadors “similars” a l’Estat, ni tan sols jurisprudència del TC per justificar “la manca de proporcionalitat” de la multa. La falta de precedents i el desorbitat import de la multa “no és necessària en una societat democràtica”, apunten, i també adverteixen que pot constituir una infracció del dret fonamental d'associació proclamat pel Conveni Europeu dels Drets Humans.

La multa de l’Agència Espanyola es va originar arran de les denúncies presentades per Ciutadans i Vox, i d’altres escrits anònims, i la sanció també afecta l’ANC. Segons la sentència, a l’enquesta es van tractar dades ideològiques dels ciutadans i hi va haver “una vulneració molt greu” de la llei de protecció de dades.

La gigaenquesta del 9-N, emmarcada en la campanya

la multa de 200.000 euros que se’ls va imposar per la gigaenquesta pel 9-N de 2014 per part de l’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD), una sanció que, segons l’entitat, “vulnera el dret fonamental d’associació” i té per objectiu “silenciar la veu de la societat civil”.Ara és l’hora, es va promoure per "conèixer l'opinió de milers de ciutadans sobre la construcció d'un nou país".

