Budó diu que és l'Estat qui ha de garantir les mascaretes per a dilluns

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha subratllat que és l'Estat qui ha de garantir que dilluns hi hagi prou mascaretes per a tothom, ara que són d'obligat compliment al transport públic. En una entrevista a RAC1 aquest diumenge al matí, la consellera de la Presidència ha remarcat que la Generalitat està "preparada" per a la seva distribució, un cop arribin les 700.000 mascaretes. Per altra banda, Budó ha reconegut que no és "massa optimista" perquè el govern espanyol permeti que Catalunya apliqui el seu desconfinament per àrees sanitàries, i no per províncies. Malgrat això, la portaveu ha afegit que "no tira la tovallola".Sobre les mascaretes, Budó ha explicat que el Govern repartirà les mascaretes amb el suport de la Creu Roja, que les farà arribar als ajuntaments. Pel que fa a la jornada de desconfinament d'ahir, la consellera ha celebrat que es vagi guanyant terreny al coronavirus "poc a poc". "Comencem a recuperar una certa normalitat, però també ho veig amb preocupació", ha advertit.La portaveu ha insistit que no s'ha de fer "cap imprudència" que provoqui fer passes enrere després de "l'esforç" fet des de fa més de 50 dies. "No cal que anem tots en massa demà [al carrer]. No ens precipitem", ha reiterat. Budó ha afegit que creu que la gent ho va fer ahir "majoritàriament bé", respectant les franges horàries. Tot i que ha constatat que no és el mateix un municipi petit o mitjà com una gran ciutat, on hi ha més densitat: "És lògic".Per altra banda, Budó espera que el president espanyol, Pedro Sánchez, escolti les peticions del cap del Govern, Quim Torra, durant la conferència de presidents d'avui. La consellera també ha recordat que JxCat només donarà suport a l'estat d'alarma si hi ha un retorn de les competències, i si Catalunya pot gestionar la crisi sanitària.

