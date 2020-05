Quatre espanyols que havien de ser repatriats per coronavirus moren en un accident d'avioneta a Bolívia

Sis persones han mort, entre elles quatre espanyols, en un accident d'avioneta aquesta matinada prop de la ciutat boliviana de Trinidad. A l'aeronau hi viatjaven dos militars i els quatre passatgers, que es dirigien a la ciutat de Santa Cruz per a ser repatriats.Tal com apunta un comunicat del govern de Bolívia, els quatre ciutadans espanyols tenien símptomes de coronavirus. El director regional de l'Administració d'Aeroports i Serveis Auxiliars a la Navegació Aèria de Bolívia, David Pedraza, ha explicat que un dels passatgers ha mort quan estava sent traslladat a l'hospital, mentre que la resta de la tripulació han mort a l'instant.Fonts de l'Oficina d'Informació Diplomàtica (OID) han confirmat a Europa Press que els quatre ciutadans espanyols implicats en l'accident estaven sent traslladats per sumar-se al volde repatriació d'espanyols que està previst pel 6 de maig.

