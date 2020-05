Les guinguetes de Castelldefels veuen difícil poder obrir amb les limitacions que imposa el pla de desescalada

Segons el pla de desescalada del govern espanyol, les guinguetes de platja podran obrir a la fase 3, és a dir, en el millor dels casos el 8 de juny. A Castelldefels, els propietaris de les 15 que s'instal·len cada estiu als 5 quilòmetres de platja del municipi esperen que se'ls confirmi "quan abans millor" una data exacte i en quines condicions podran obrir. Santi López, propietari de La Iguana, guingueta que des de fa anys s'instal·la a la Platja del Baixador, assegura que si han de treballar amb un terç de l'aforament com marca el pla "no els valdrà la pena obrir". Afegeix que estan disposats a invertir el que calgui per garantir la seguretat de treballadors i clients, però que només obriran "si es poden guanyar la vida".Santi López, que és soci de tres guinguetes més a Gavà i El Prat de Llobregat, explica que té les estructures en un magatzem de Martorell preparades per dur-les a la platja i muntar-les tant bon punt els autoritzin. "Tenim moltes ganes de recuperar la normalitat i començar a treballar, però no sabem en quines condicions ho podrem fer i ens ho hem de pensar molt", afegeix.Com altres propietaris, López destaca que si quan puguin obrir ho han de fer al 30% de l'aforament com marca el pla de desescalada "no els valdrà la pena" i considera que respectant la distància de seguretat de dos metres seria suficient per evitar possibles contagis. En aquest sentit, recorda que obrir una guingueta d'estiu comporta uns costos molts elevats i que abans d'obrir la persiana han de tenir unes mínimes garanties de què es podran guanyar la vida.L'empresari té clar que si finalment poden obrir, la seguretat, tant de treballadors com de clients haurà d'estar garantida. És per això que ja han reservat mascaretes, guants i gels i estan estudiant comprar una màquina d'ozó per desinfectar la guingueta.En la línia de la seguretat, López afegeix que estan buscant fórmules per reduir al màxim el contacte entre clients i treballadors. Aquí, per exemple, s'han plantejat no tenir cartes i substituir-les per codis QR o que, a través d'una aplicació de mòbil, els clients puguin demanar el menjar directament a cuina. "Estem disposats a innovar i reinventar-nos", destaca.Per últim, López recorda que les guinguetes a Castelldefels generen molt llocs de feina al municipi i reclama ajudes públiques per poder garantir que puguin obrir.Des de l'Ajuntament, la regidora de platges, Clara Quirante, diu que esperen que les guinguetes puguin obrir "pel bé de tots" i que els ajudaran en tot allò que puguin malgrat la "incertesa" del moment. Aquí, explica que els cànons que paguen seran "dimensionats" al període que puguin obrir i que estudien també reduir-los la taxa lligada a les millores de les guinguetes, que enguany no es podran fer, i una modificació puntual de l'ordenança pel tema de l'aforament. "Entenem que són empreses i treballadors de la ciutat i els hem de facilitar al màxim la seva feina", afegeix.Quirante assenyala que tot i la incertesa actual, el consistori treballa amb la previsió d'obrir les platges el mes de juny i que es puguin utilitzar "en condicions de seguretat i distanciament". Afegeix que tots els serveis que marquen la política de qualitat de les platges del municipi -manteniment, salvament, seguretat i neteja- estan garantits i que només els manca que l'Estat posi data i condicions.

