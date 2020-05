Vergés es reunirà amb Illa si cal per reclamar que la desescalada s'apliqui per àrees sanitàries

La consellera de Salut, Alba Vergés, es reunirà si cal amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per reclamar que el marc territorial de la desescalada s'apliqui per àrees sanitàries i no per províncies. Així ho apunten a l'ACN fonts del departament, després que la Moncloa reiteri que negociarà amb les autonomies el marc territorial amb què s'aplica el desconfinament.La proposta per les àrees sanitàries ja s'incloïa al pla propi que el Govern va entregar a la Moncloa la setmana passada. "Volem fer el desconfinament per àrees bàsiques de salut i segur que no es farà per províncies", va dir Vergés el 25 d'abril. La conselleria també va enviar una carta el 30 d'abril al ministeri on informa que la Generalitat opta per les 9 àrees sanitàries.Fonts del govern espanyol van reiterar dissabte que negociarà amb cada comunitat autònoma el marc territorial amb què s'aplica el desconfinament.Tot i que la referència són les províncies, la Moncloa s'obre a reunir-se amb la Generalitat per decidir, conjuntament, si la desescalada es fa per àrees sanitàries tal com reclamen des de Palau. Madrid demana que qualsevol alternativa compleixi els requisits i que quedi justificat.A més, el govern de Sánchez vol que almenys es faci una reunió entre amb el govern de la comunitat autònoma que reclami una alternativa a les províncies. Aquesta trobada es mantindria, a priori, amb Illa i el o la representant de la conselleria de Salut de l'autonomia. La decisió, segons Madrid, es prendria de manera "conjunta". És per això que Vergés ha tornat a reiterar que està disposada a reunir-se amb el ministre per abordar la qüestió del marc territorial de la desescalada.Sigui com sigui, des de Madrid afirmen que encara estan "a l'espera" de rebre la petició formal de la Generalitat perquè el desconfinament es faci per àrees sanitàries. Per la seva banda, des de Palau reiteren que el requeriment ja està fet des de fa dies. Els dos governs estan a l'espera de l'altre. La conferència de presidents d'aquest diumenge al matí podria desencallar la situació.Per la seva banda, Torra va dir ahir a la nit en una entrevista a TV3 que està "convençut" que el govern espanyol accedirà al desconfinament per regions sanitàries. Les 9 àrees que proposa la Generalitat són: Terres de l’Ebre, Tarragona, Barcelona ciutat, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Catalunya Central, Lleida, Alt Pirineu i Aran, i finalment Girona.

