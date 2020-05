Detinguts el conductor i la acompanyant del cotxe que s'ha estimbat d'un pont a la Garrotxa

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor de 36 anys i una acompanyant de 41 que anaven en el cotxe que s'ha accidentat després en caure per un pont d'entre quinze i vint metres a les Planes d'Hostoles (Garrotxa). La policia els ha arrestat per un delicte contra la seguretat del trànsit a l'home, que l'home presentava símptomes evidents d'anar begut.A més, també els investiguen per un altre delicte de resistència als agents de l'autoritat a tots dos, ja que en el moment de la detenció han intentat impedir que se'ls emportessin i han empentat als agents que han hagut de fer servir la força. Els fets han passat pels volts de dos quarts de cinc de la tarda a la carretera C-63 just en el pont que creua el riu Brugent.Els Mossos han rebut l'avís que un vehicle havia caigut al riu que creua el pont a quarts de cinc de la tarda. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions de policia, Bombers i Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), amb l'helicòpter. Quan han arribat a la zona, han localitzat el cotxe bolcat sota un pont d'uns quinze metres.A dins del vehicle, però, no s'hi ha trobat cap víctima i per això s'ha iniciat una recerca per la zona, per tal de poder esbrinar què ha passat i si hi ha víctimes. Segons ha pogut saber l'ACN, les tanques de protecció del pont per on passa la carretera tampoc presentaven cops com a resultat de l'accident. Els dos ocupants han fugit després de l'accident fins que la policia els ha acabat trobant poca estona més tard en un lloc proper.

