Torra «confia» que ERC votarà en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assenyalat aquest dissabte en una entrevista al programa Preguntes Freqüents de TV3 que "confia" en un vot en contra d'ERC a la pròrroga de l'estat d'alarma anunciada per Pedro Sánche z . Torra ha indicat que la formació a la qual ell pertany, Junts per Catalunya (JxCat), es posicionarà en contra de la mesura si la Generalitat no recupera les competències prèvies a la crisi sanitària.En l'entrevista, Torra ha ironitzat que potser Sánchez "parla més" amb Ada Colau que amb ell, després que hores abans fos l'alcaldessa de Barcelona qui avancés que el govern espanyol permetria desconfinar Catalunya per regions sanitàries i no per províncies, abans que ho fessin els membres del Govern. En l'entrevista, de fet, Torra ha qualificat com a "inútils" les trobades amb el president de l'executiu espanyol amb líders autonòmics, però ha insistit que continuarà anant a les reunions per responsabilitat."Malauradament, el diàleg no ha existit", ha reflexionat el dirigent independentista, que ha lamentat les "imposicions" del govern espanyol. Tot i això, s'ha mostrat satisfet amb el fet que la seva "defensa a ultrança" de la salut hagi servit perquè l'Estat hagi rectificat determinades mesures, com és el cas del confinament total. També ha indicat que cal apostar per la "prudència" en la fase de desescalada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor