Les reunions amb familiars i amics podran ser de 10 persones en la fase 1 del desconfinament

La primera fase del desconfinament s'acosta i comencen a conèixer-se detalls sobre com es podrà dur a terme. Segons han detallat aquest dissabte fonts del govern espanyol, l'ordre ministerial que detallarà demà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la fase 1 de la desescalada -en la qual encara no s'entrarà a la part peninsular de l'Estat, que es trobarà en fase 0 a partir de dilluns- permetrà reunions de fins a 10 persones.S'hi podran trobar familiars, veïns i amics, sense necessitat de formar part de la mateixa unitat de convivència, segons les mateixes fonts. Caldrà mantenir entre tots els participants una distància de dos metres i complir les mesures de seguretat. Es podran fer en domicilis particulars i també a l'aire lliure, segons s'explicarà al BOE.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit aquest dissabte, en una nova compareixença en cap de setmana a la Moncloa, que la desescalada haurà de tenir un puntal en la "responsabilitat personal". És per això que, a partir de dilluns, serà obligatori portar mascaretes al transport públic. La mesura implicarà que se'n reparteixin directament sis milions als principals nuclis urbans, mentre que l'Estat en cedirà set milions a les associacions municipalistes per a la resta del territori espanyol. 1,5 milions de proteccions, segons Sánchez, es distribuiran a Càritas i a Creu Roja."Setmana a setmana baixa la propagació del virus", ha assenyalat el líder del PSOE. "La malaltia està sent controlada i que l'estat d'alarma funciona", ha ressaltat, al mateix temps que sis de cada deu persones contagiades ja s'estan recuperant per complet. Tot i això, el "dolor" continua sent "insuportable". Hi haurà un homenatge d'Estat quan "tothom" s'hi pugui sumar, ha avançat el president espanyol, que veu ja "fruits" del que ha fixat com a "màxima disciplina social" les últimes vuit setmanes.Els restaurants i cafeteries, segons ha insistit Sánchez, podran obrir perquè siguin els ciutadans els qui puguin recollir les demandes als mateixos locals. Les peticions només es podran fer a través de trucades i d'Internet, i s'establirà un sistema preferent de repartiment per a les persones grans o amb dependències.Els comerços i locals de servei que poden obrir des de dilluns, entre els quals el president espanyol ha citat llibreries, ferreteries, perruqueries i establiments de reparació de roba i calçat podran atendre amb cita prèvia i a un únic client per cada treballador. S'establiran horaris d'atenció preferent a majors de 65 anys que coincidiran amb els seus horaris de passeig: de 10 a 12 del migdia i de 19 a 20 hores.També s'obriran a el públic els arxius, als quals podran acudir els ciutadans amb independència que la documentació pugui ser requerida també per internet. A partir del dia 4, a banda, també s'autoritzen els entrenaments per als esportistes professionals, que seran individuals i sense límit de temps dins de la província. Els esportistes paralímpics, segons ha detallat Sánchez, podran anar acompanyats.Desconfinament a banda, l'Estat aprovarà un fons "especial i no reemborsable" autonòmic de 16.000 milions d'euros per fer front a la "reconstrucció". Els detalls, ha apuntat el líder del PSOE, els donarà demà diumenge en la vuitena conferència de presidents autonòmics. Aquest dijous, el vicepresident Pere Aragonès va demanar que es posés en marxa un fons d'aquest tipus, a través de transferències -no de crèdits-, i va reclamar que Catalunya en rebés fins a 4.000 milions d'euros . La marxa de l'economia, en tot cas, és dèbil, perquè el PIB caurà més d'un 9% a l'Estat.Pel que fa a la pròrroga de l'estat d'alarma, el líder del PSOE ha indicat que en demanarà una de nova , que ja seria la quarta des que va arrencar la crisi sanitària. De la mesura se n'han començat a desmarcar el PNB -soci clau d'aquesta legislatura, amb qui el PSOE té un acord preferent- i també ERC, de manera que els suports no estan garantits. "No hi ha pla B", ha avisat Sánchez, que ha indicat que bona part de les mesures socials depenen que es mantingui l'excepcionalitat. Tampoc el PP, que fins ara havia facilitat l'aprovació de les mesures, té decidit què votarà.Les morts a Espanya per coronavirus, tot i el ritme descendents dels últims dies, ja superen les 25.000. En les darreres 24 hores, segons les dades del Ministeri de Sanitat que s'han fet públiques aquest dissabte, s'han registrat 276 morts més, xifra una mica més baixa que ahir, quan es van notificar 281 traspassos. Aquestes xifres han fet que a l'Estat ja s'hagin produït fins a 25.1000 víctimes des que va arrencar la pandèmia.Pel que fa al nombre d'altes, després del record dels darrers dies la xifra ja es normalitza. Des de divendres s'han registrat 2.572 persones que han superat la malaltia, que eleven el total de persones curades a 117.248 des que va arrencar la crisi. 556 persones han hagut de ser hospitalitzades i 49 persones han hagut d'ingressar a l'UCI en les últimes 24 hores, una xifra sensiblement més baixa que la de divendres.Pel que fa al nombre de nous positius confirmats per test PCR s'han registrat 1.366 nous casos, xifra que eleva el total a 216.582. Aquestes dades arriben el primer dia de desconfinament gradual, durant el qual ja s'ha registrat una notable sortida al carrer de ciutadans que portaven confinats des de feina pràcticament set setmanes.

