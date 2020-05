Airbnb deixa en l'aire el futur de 1.350 treballadors

La plataforma d'allotjaments turístics Airbnb ha anunciat que rescindirà el seu contracte amb l'empresa CPM, encarregada de gestionar el centre de telemàrqueting de la companyia a Barcelona. La decisió deixa en l'aire el futur d'uns 1.350 treballadors, aproximadament dues terceres parts de la plantilla de CPM.La companyia argumenta la decisió per la davallada d'activitat a causa de la crisi del coronavirus i el sindicat CGT ja ha sol·licitat la documentació pertinent per veure si el motiu està suficientment justificat. Davant aquesta situació, els empleats temen que CPM opti per un acomiadament massiu en comptes d'un ERTO.Les reunions entre l'empresa i els treballadors començaran el pròxim 7 de maig i, per tant, els empleats afectats mantindran el seu lloc de treball com a mínim durant un mes –període del procés de negociació-. Per altra banda, el sindicat també ha demanat si CPM i Airbnb havien firmat alguna clàusula en cas que es rescindís el contracte de forma inesperada.El 2018 Airbnb va tancar l'any amb una facturació de 5,6 milions d'euros i un benefici net de 264.000, segons les últimes dades fetes públiques per la companyia.

