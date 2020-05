Detinguda una esportista després de mossegar un agent dels Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte a migdia una dona a Barcelona per negar-se a parar de córrer quan la policia l'hi ha demanat i per mossegar un dels agents que l'ha cridat a l'ordre.La detinguda corria per un passeig proper a la platja de la Mar Bella al voltant de les 11.30, i en un primer moment dos agents l'han aturat i li han explicat que, segons les restriccions en vigor pel coronavirus, només pot practicar esport al matí fins a les 10 , ha informat la policia.La dona ha seguit corrents i, quan la policia li ha advertit que podia incórrer en un delicte, ha tirat al terra una de les motos dels agents i n'ha mossegat un. Immediatament després ha estat detinguda.

