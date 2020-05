MAPA On puc comprar aliments a productors locals del país?

Imatge del mapa web

L'excepcionalitat de la Covid-19 ha fet que molts ramaders, pagesos, pescadors i elaboradors de productes alimentaris del país s'hagin quedat sense demanda pel tancament de restaurants i menjadors. És per això que la Generalitat ha habilitat una web per posar en contacte els productors locals i els consumidors La web #AlimentsDeProp compta amb un mapa distribuït per comarques on es pot fer la cerca d'allò que es vol encomanar als productors del territori. Al cercador només cal indicar el tipus de producte què es busca i clicar al mapa de la comarca on vivim. Un cop fet, apareix una llista amb on comprar-hi a la nostra comarca, i amb tots els productors locals d'arreu del país que poden fer-hi enviaments. La llista també inclou altres detalls, com ara si es fa producció ecològica.Un cop s'ha seleccionat a qui es vol fer la comanda, apareix una finestra amb tots els detalls del productor, dades de contacte i mètodes de pagament. Així mateix, a la pàgina també s'especifica que el lliurament dels productes s'haurà de fer seguint les especificacions donades per la Generalitat davant la crisi de la Covid-19.Per altra banda, tots aquells productors que es vulguin donar d'alta a la web també ho poden fer a través d'aquest formulari

