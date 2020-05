Compte enrere. Aquest dilluns comença el que el govern espanyol ha batejat com a "fase zero" del desconfinament pel coronavirus. L'executiu de Pedro Sánchez ja havia avançat algunes mesures de la desescalada, i aquest dissabte n'ha explicat d'altres, com ara que serà obligatori l'ús de mascareta al transport públic . El contingut íntegre de les iniciatives apareixerà públicat aquest diumenge al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), i aquests són tots els detalls que se'n coneixen. Consulta'ls tot seguit.

