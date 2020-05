El Govern estudiarà refer la proposta de paga extra als sanitaris per incloure-hi els Mossos

Moltes gràcies president @QuimTorraiPla per aquest reconeixement a la professionalitat i l'entrega dels @mossos en aquesta crisi sanitària en què, una vegada més, demostren el seu esperit de servei al país. https://t.co/lGRUOzbY6b — MiquelBuch (@MiquelBuch) May 2, 2020

El Govern estudiarà refer la primera proposta de paga extra als sanitaris i al cos de Bombers per incloure-hi els Mossos i altres col·lectius. Així ho ha apuntat durant la compareixença telemàtica d'aquest dissabte a la tarda el president, Quim Torra.Torra ha aprofitat per lloar la tasca "exemplar" de la policia catalana durant la crisi del coronavirus, i ha mostrat el seu "orgull i satisfacció" i l'"admiració" de l'executiu cap als Mossos. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha agraït les paraules de Torra a través del seu compte de Twitter.El president, Quim Torra, ha obert per primera vegada la porta a apujar els impostos que depenen de la Generalitat. Durant una compareixença aquest dissabte a la tarda i preguntat sobre els impostos relacionats amb el patrimoni -que afecten les rendes més altes-, Torra ha assegurat que el Govern analitzarà totes les "eines" de què disposa per fer front a la crisi del coronavirus."Hem de mirar totes les nostres capacitats per poder actuar en totes elles", ha insistit Torra, que ha assegurat la voluntat d'apostar per les polítiques de salut, la digitalització o el medi ambient.La resposta del president contrasta amb la de la portaveu del Govern, Meritxell Budó, el 15 d'abril. Aleshores, Budó va assegurar que la Generalitat no es plantejava modificar la política fiscal. "No ens ho estem plantejant, no creiem que sigui el moment", va assegurar Budó.Aragonès també ha sortit al pas de la possibilitat d'una reforma fiscal i ha defensat que els pressupostos de la Generalitat del 2020 ja preveuen gravar les rendes més altes i els "grans patrimonis". El vicepresident ha assegurat que el Govern no tanca la porta a un increment d'impostos però ha avisat que no és la seva prioritat. ". Si algú pretén equilibrar l'augment de despesa amb un augment d’impostos cap a l’infinit, s’equivocaria", ha etzibat. Per Aragonès, la prioritat és l'emissió de deute i ha instat el govern espanyol i les institucions europees a explorar aquesta via.El vicepresident també ha reclamat al president espanyol, Pedro Sánchez, que el "fons especial" de reconstrucció de 16.000 milions d'euros per a les autonomies no estigui "condicionat" a decisions polítiques de l'Estat. El conseller d'Economia ha reclamat rebre el fons d'"immediat" i que el repartiment es faci segons l'impacte de la covid-19 pel territori. ETorra també ha anunciat que d'aquí a una setmana la Generalitat presentarà la seva estratègia per garantir la reactivació econòmica i la protecció social arran de la crisi del coronavirus. L'estratègia la definirà una comissió integrada pel mateix Torra i els consellers de l'àmbit econòmic.La comissió també té l'encàrrec d'analitzar les propostes de cada departament, proposar altres plantejaments que es considerin adients en funció de l'evolució econòmica i analitzar les modificacions pressupostàries dels comptes de la Generalitat per poder executar el pla.EL vicepresident, Pere Aragonès, ha xifrat en 27.512 milions d'euros el pressupost que els departaments del Govern tindran al seu servei per definir l'estratègia contra la crisi del coronavirus.Aragonès també ha detallat que la comissió tindrà el suport d'un comitè tècnic, centrada especialment en els plans de protecció social. El tècnic contribuirà a l'elaboració de l'estratègia i recomanarà com prioritzar les mesures.Torra ha assegurat que l'objectiu de la comissió és evitar que les conseqüències de la crisi del coronavirus es "cronifiquin" i ha assegurat que el Govern ja ha començat a treballar en l'àmbit sanitari i en la via de garantir la liquiditat suficient a empreses i treballadors.Sobre la reactivació econòmica, Torra ha assegurat que es començarà pels sectors més afectats, i ha citat la cultura, el comerç i el turisme. "No farem res sense haver parlat amb el sector", ha dit el president.Aragonès ha avisat que la "contundència" de la Generalitat marcarà l'evolució de la crisi econòmica i ha insistit que l'escenari més optimista que preveu el Govern és el d'una caiguda del PIB del 7,6%. En l'escenari més pessimista, en canvi, la caiguda seria del 8,8%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor